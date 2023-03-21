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高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內
高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無大礙，車禍肇事原因由警方調查中。
今天下午2點左右，林姓男子（28歲）駕駛貨車，經過高雄市小港區東林路，不巧，吳姓男子（37歲歲）駕駛水泥預拌車，由對向要左轉永春街，2車迎頭撞上，導致林的貨車車頭凹陷，水泥預拌車也受損。
林姓貨車司機在車禍後，被凹陷的車頭夾在駕駛座，無法動彈，自行打電話給119求救。警、消據報抵達車禍現場，消防隊使用破壞器材將他救出，發現他臉部、腳部受傷，意識清楚，送小港醫院治療，已無大礙。預拌車吳姓司機也稱他受傷胸悶，雙方經警方酒測，都沒酒駕，肇事責任由交通大隊調查。
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