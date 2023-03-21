高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內

高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無大礙，車禍肇事原因由警方調查中。

今天下午2點左右，林姓男子（28歲）駕駛貨車，經過高雄市小港區東林路，不巧，吳姓男子（37歲歲）駕駛水泥預拌車，由對向要左轉永春街，2車迎頭撞上，導致林的貨車車頭凹陷，水泥預拌車也受損。