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高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無大礙，車禍肇事原因由警方調查中。

今天下午2點左右，林姓男子（28歲）駕駛貨車，經過高雄市小港區東林路，不巧，吳姓男子（37歲歲）駕駛水泥預拌車，由對向要左轉永春街，2車迎頭撞上，導致林的貨車車頭凹陷，水泥預拌車也受損。

林姓貨車司機在車禍後，被凹陷的車頭夾在駕駛座，無法動彈，自行打電話給119求救。警、消據報抵達車禍現場，消防隊使用破壞器材將他救出，發現他臉部、腳部受傷，意識清楚，送小港醫院治療，已無大礙。預拌車吳姓司機也稱他受傷胸悶，雙方經警方酒測，都沒酒駕，肇事責任由交通大隊調查。

高雄貨車與水泥預拌車今天下午在小港區發生對撞，貨車司機受困車內。記者林保光／翻攝
高雄貨車與水泥預拌車今天下午在小港區發生對撞，貨車司機受困車內。記者林保光／翻攝
高雄貨車與水泥預拌車今天下午在小港區發生對撞車禍。記者林保光／翻攝
高雄貨車與水泥預拌車今天下午在小港區發生對撞車禍。記者林保光／翻攝

車禍 高雄市

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