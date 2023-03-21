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影／8旬翁停漁港忘拉手煞車 下車打招呼一轉頭車子妻子齊落水
台東傅姓老翁今天駕車載賴姓妻子到金樽漁港釣魚，中午1時許離開時，他和妻子本已上車，老翁下車和朋友打招呼卻忘拉手煞車，汽車順勢滑入漁港，賴姓妻子跟著汽車落水，所幸海巡員發現將賴女救上岸，意識清醒送醫後暫無大礙。
救援的東河消防分隊表示，到場時海巡隊已經將年約7旬婦人救上岸了，患者主要是受到驚嚇、頸椎有些壓痛，協助做頸圈及長背板固定後，立即送醫急救，患者在車上意識清醒、暫無大礙。
江姓目擊者表示，老翁下車後應該是忘了拉手煞車、就看到那輛車向前滑，他們想要去幫忙已經來不及了，後來聽說老太太在車內、見車子滑入漁港嚇壞了，也忘了可拉手煞車。
住台東市8旬傅姓老翁受訪表示，其實經常和妻子來金樽漁港釣魚，將車子停在碼頭旁，沒想到今天中午上車離開前，他看到朋友下車打招呼卻忘拉手煞車，讓車子連同妻子滑入漁港，還好妻子沒事、謝謝救援人員。
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