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影／紅燈未停碰撞起駛機車 人車拋摔落地騎士受傷骨折

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓男子今天上午開車行經新莊區中正路與大觀街口，疑未注意路口號誌已轉紅燈，仍直接穿過路口，當場碰撞從待轉區起駛中的機車，導致機車人車拋摔落地，騎士肢體多處擦挫傷、左腳骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，林姓男子（58歲）今天上午11時許，他開車沿新北市新莊區中正路往桃園方向直行，途中行經中正路與大觀街口，疑未注意路口號誌燈已轉為紅燈，仍往前衝過，不慎撞上由陳女（81歲）從待轉區起駛的機車，導致騎士人車拋摔落地。

警消獲報派員趕抵，經檢視陳女左上臂、左腳骨折，頭部擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後才能釐清。

新北市新莊區林姓男子疑似闖紅燈，碰撞從待轉區起駛的機車。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區林姓男子疑似闖紅燈，碰撞從待轉區起駛的機車。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區林姓男子疑似闖紅燈，碰撞從待轉區起駛的機車。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區林姓男子疑似闖紅燈，碰撞從待轉區起駛的機車。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 骨折

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