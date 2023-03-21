影／紅燈未停碰撞起駛機車 人車拋摔落地騎士受傷骨折

新北市林姓男子今天上午開車行經新莊區中正路與大觀街口，疑未注意路口號誌已轉紅燈，仍直接穿過路口，當場碰撞從待轉區起駛中的機車，導致機車人車拋摔落地，騎士肢體多處擦挫傷、左腳骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，林姓男子（58歲）今天上午11時許，他開車沿新北市新莊區中正路往桃園方向直行，途中行經中正路與大觀街口，疑未注意路口號誌燈已轉為紅燈，仍往前衝過，不慎撞上由陳女（81歲）從待轉區起駛的機車，導致騎士人車拋摔落地。