影／500萬裝塑膠袋提到派出所 南投阿婆竟是為了這事

南投縣70歲老婦人昨天準備將500萬元現金存到銀行，但因臨時有事錯過營業時間，她擔心巨款放在家中不安全，昨天用袋子提著錢到南投市半山派出所，請警方代為保管，所長林靖崴同意將現金放在槍械室，今天再協助老婦人將錢護送到銀行存入。

南投警分局表示，昨天下午4時，70多歲的阿嬤滿頭白髮，提著塑膠袋走近南投警分局半山派出所，詢問警方是否可以代為保管500萬元。

值班員警不敢置信，等阿婆等開塑膠袋後發現真的是一捆捆的千元大鈔，連忙將阿婆帶進所內，以為阿嬤遭詐騙，仔細詢問經過。

阿婆說，這筆錢原本從銀行領出，要拿去北部給兒子購買房地產，但因臨時有朋友來訪而延誤，兒子與賣方也沒有談定，因為500萬元不是小數目，她原本要存回銀行，無奈當時銀行已過營業時間，放在家中又擔心遭竊，苦思無門之下只好求助警方，希望能協助保管。

值班員警見婦人焦急不安，先向所長林靖崴報告，林靖崴知情後立刻和警員張家榕、陳毅民瞭解狀況，婦人表示這筆錢她隔天會再存回銀行。雖然保管大量現金派出所同樣會有壓力，但考量阿婆家中放著巨額現金恐引來宵小，林靖崴指示將500萬現金放置在派出所槍械室內保管。

槍械室有層層設施把關，24小時錄影監控絕對安全，警方今天也協助護鈔將鉅款存回銀行，讓阿婆一再感謝警方熱心，讓她放下心中的大石頭。