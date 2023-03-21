高雄自撞車禍案外案 男子遭友人砍傷駕車失控

高雄鳳山區今天上午發生陳姓男子駕車自撞車禍，陳男送醫後因手部有刀傷遭詢問，警方才得知其案發前遭友人討債砍傷，因受傷才失控自撞，目前已將加害人依傷害罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局成功派出所上午7時許獲報國泰路一段發生自撞車禍，員警到場發現24歲陳男受輕傷，通知救護車送往國軍高雄總醫院救治，幸無生命危險。但警方在陳男手臂發現刀傷，認為案情不單純，經詢問才知道車禍前曾遭友人砍傷。

警方調查，陳男上午原本將車停在鳳山區光華東路停車格內，結果遭有財務糾紛的27歲陳姓友人路過發現，雙方談判過程發生口角，陳男遭對方持摺疊刀劃傷左手前臂，結果在開車離開途中，因受傷失控自撞。

鳳山分局發布新聞稿指出，警方案發後通知鑑識小組到場採證，調派偵查隊等警力擴大調閱監視器畫面追緝，並在上午10時許於鳳山區一處民宅內將涉案犯嫌逮捕，查扣作案用摺疊刀，全案訊後依傷害罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦。