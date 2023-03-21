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大甲溪2男釣魚 1釣客溺水OHCA

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天上午10點多，2名男釣客在台中市大甲溪畔釣魚，其中年約50歲男子不慎溺水，現場民眾將溺水者拉到岸上實施CPR，並打電話向消防局求救。消防局派遣第二大隊、新社分隊及東勢分隊，共計6車14人出勤，男子救起後仍無呼吸心跳，送醫急救後仍不治。

上午10點48分，台中市消防局獲報，1行2人在新社區大甲溪畔釣魚，其中1名男約50歲男釣客不慎溺水，民眾拉到岸上實施CPR，並打電話求救。

消防局派遣第二大隊、新社分隊及東勢分隊，共計6車14人出勤，由吳金典組長帶隊前往救援。上午11點32分到達河畔，沿著小路前行至河岸，並於11點50分接觸溺者，給予CPR後仍無生命徵象。

中午12點16分抵達河畔，溺者由東勢91後送東勢農民醫院，經院方搶救仍宣告不治。

今天上午10點多，一名年約50歲男釣客在新社區大甲溪不慎溺水，消防隊救起送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
今天上午10點多，一名年約50歲男釣客在新社區大甲溪不慎溺水，消防隊救起送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
今天上午10點多，一名年約50歲男釣客在新社區大甲溪不慎溺水，消防隊救起送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供
今天上午10點多，一名年約50歲男釣客在新社區大甲溪不慎溺水，消防隊救起送醫，急救後仍不治。圖／讀者提供

溺水 CPR 台中市

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