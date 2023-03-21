高雄轎車撞圍籬 駕駛手臂有刀傷 警追出這原因

高雄陳姓男子今天上午開車撞入路邊鐵皮圍籬，警方到場，發現他手臂有刀傷，將他送醫，無生命危險。警方查出，他與另名陳姓男子疑因債務起糾紛，遭對方持摺疊刀涉嫌殺傷，警方在3小時後逮捕涉案的陳姓男子，依傷害罪嫌查辦。

據了解，今天上午7點多，24歲的陳姓男子開車在高雄市鳳山區光國泰路一段，撞上路邊鐵皮圍籬，路人報警後，鳳山警分局員警立即趕到車禍現場，發現他的手臂疑有刀傷，不像是車禍造成的傷口，請救護車將他送往國軍高雄總醫院急救，無生命危險。

警方追查，陳姓男子在車禍發生前，在距離500公尺外的光華東路旁，與27歲的陳姓男子相約談判1萬元債務，債主認為他欠錢不還，說話還很囂張，便亮出摺疊刀，在他面前揮舞，雙方一言不合，陳姓債主涉嫌持刀殺傷他的左手臂，他馬上上車加速逃離，開車到國泰路一段，因手臂受傷開車失控，才撞往路旁的圍籬，陳姓債主也逃逸。