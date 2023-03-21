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同學過世竟朝他家丟鞭炮 莽男落網連派出所馬桶也踢壞
桃園市楊姓男子不滿已故的國中同學，去年駕車到他家巷口點起鞭炮，朝路口、騎樓亂丟，還在車上亮刀引發恐慌；警方到場將他帶回派出所後，他又情緒不佳踢壞馬桶，桃園地檢署今偵結，依恐嚇安全、妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。
檢警調查，41歲楊姓男子認定已故的國中同學盧姓男子，生前曾和自己前妻來往，去年11月15日晚上6時許駕車到盧男生前位於龜山區住家巷口，在車上點燃鞭炮水鴛鴦後任意朝路口、騎樓任意丟擲，隨後還在車上亮刀，引發民眾恐慌報警。
轄區龜山警分局大林派出所員警獲報，到場將楊男帶回派出所，但他在拘留室中心生不滿，又以腳踹壞拘留室內馬桶沖水閥，警方只好再辦他妨害公務。
檢方偵訊時楊男坦承犯案，今偵結依恐嚇公眾安全、毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑；揮刀部分，經調閱相關影像，楊男雖有持刀，但人在車內且並未揮舞，且警方到場時他馬上就下車、雙手舉高並蹲下，並未再持刀，因此不論罪。
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