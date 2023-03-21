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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

台中太平金融機構兩個月阻詐15件 警分局長親謝5行員

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平地區金融機構今年首兩月成功阻詐騙將近15件，攔阻金額達新臺幣845多萬元，警分局長蔡慶星為感謝行員們機警發現通報警方阻詐，今天特別到太平、竹仔坑、宜欣郵局頒發感謝狀，並向5位行員致敬，謝謝他們機警防詐。

蔡慶星說，從這些案例中可知，總計有6大詐騙手法值得民眾注意，分別為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「假交友詐財」、「假借銀行貸款詐財」及「虛擬遊戲詐騙」等，其中，假投資詐騙高居榜首，所幸在行員的機警發覺下，立即通報警方成功阻詐。

他說，詐騙手法層出不窮，所幸金融機構發揮把關角色，在民眾受詐騙想要匯出款項時及時攔阻並通知警方處理，不僅制止了詐騙案的發生，也保住民眾的錢財，不致於遭受損失，充分發揮見義勇為的精神。

蔡慶星頒給趙姓、林姓、王姓、陳姓、莊姓等5位郵局行員感謝狀，並贈送一份禮品，但表警方對他們辛苦付出的肯定，也請他們仍繼續在崗位上和警方配合，共同築起一道防詐的防線。

受表揚的行員們表示，感謝警方的心意，能夠盡一份心力，防止民眾受騙，對他們而言也是功德一件，未來還會繼續在工作上提高警覺，共同防止詐騙案發生。

蔡慶星說，台中市的防阻詐騙成效好，但是防詐、識詐的基本功夫仍有賴民眾自我提高警覺，警方將持續加強犯罪預防等宣導作為，全力守護市民荷包。

台中市太平地區金融機構今年首兩月成功阻詐騙將近15件，警分局長蔡慶星（左）親自上門謝謝他們。圖／警方提供
台中市太平地區金融機構今年首兩月成功阻詐騙將近15件，警分局長蔡慶星（左）親自上門謝謝他們。圖／警方提供
台中市太平地區金融機構今年首兩月成功阻詐騙將近15件，警分局長蔡慶星（左二）親自上門謝謝他們。圖／警方提供
台中市太平地區金融機構今年首兩月成功阻詐騙將近15件，警分局長蔡慶星（左二）親自上門謝謝他們。圖／警方提供

詐騙 郵局 台中市

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