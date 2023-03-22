台南孔廟春祭4學童暈昡送醫 初步排除食物中毒

中央社／ 台南21日電

全台首學台南孔廟今天春祭，卻發生跳六佾舞的6名忠義國小學童暈昡或嘔吐，其中4人送醫；校方表示，初步排除食物中毒，依往年經驗，可能是過於早起及體力不支。

台南孔廟今天春祭，循古禮跳六佾舞，佾生依往例由鄰近孔廟的中西區忠義國小5年級及6年級學童擔任，校方派出42人，上場36人，另6人替補體力不支或身體不適的學童。

忠義國小人員告訴中央社記者，今天清晨春祭才10多分鐘，6名學童陸續身體不適下場休息，都出現暈眩症狀，2人還嘔吐，其中4人送醫，醫院初步排除食物中毒。

校方表示，學生們昨晚集體住宿，今天凌晨4時20分起床、4時50分到校食用餐盒、5時30分集合、5時45分抵達孔廟，6時開跳六佾舞，餐盒由孔廟提供，台南市政府衛生局已採檢。

校方人員說，依往年經驗，初判身體不適學童可能是過於早起及體力不支，確切原因有待檢驗結果出爐判定。

孔廟 食物中毒 台南

延伸閱讀

台南一早祭孔多人不適送醫 稽查人員到場卻發現另有原因

台南學童參加祭孔典禮 疑吃餐盒後嘔吐、腹瀉4人送醫

宜蘭縣府推清明掃墓5大便民措施 鼓勵搭接駁車

碩士生豆奶攤用餐暴斃...他無罪再製黑心飲品 網揪旗下2分店：都觀光客吃

相關新聞

桃園深夜驚傳墜樓 男子20層高樓落下「身首分離 」頭顱滾到對街

桃園市桃園區某知名KTV附近今深夜12時許驚傳墜樓事件，一名男子自逾20層高樓落下，頭顱因不明原因與身體分離、滾到對面超...

後龍溪河床堆廢棄物 捉到濫倒者

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床日前遭濫倒大量廢棄物，地方憂心汙染水源，苗栗警分局獲報到場蒐證，調閱周邊監視器，逐一過...

台1線貨車撞飛白髮男騎士 陸軍八軍團路過及時救援

台1線與171線道路口今天下午發生一起貨車與機車擦撞的意外事故，由於撞擊力強，白髮男騎士遭撞飛，神情痛苦倒臥路中央斑馬線...

高港警「上岸」追藥頭 逮到毒鴛鴦販毒

高雄港務警察總隊掌握黃姓、林姓毒鴛鴦在高雄鳳山區一帶兜售毒品，與高雄市刑大、鼓山分局等單位共同偵辦，日前動員搜索，果然在...

影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

新北市三重區日前有2名51歲竊賊，沒有電工技能卻闖進某工廠想偷電纜，結果1人誤觸高壓電昏迷，同夥怕事跡敗露不敢報案，反而...

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦