台南孔廟春祭4學童暈昡送醫 初步排除食物中毒

全台首學台南孔廟今天春祭，卻發生跳六佾舞的6名忠義國小學童暈昡或嘔吐，其中4人送醫；校方表示，初步排除食物中毒，依往年經驗，可能是過於早起及體力不支。

台南孔廟今天春祭，循古禮跳六佾舞，佾生依往例由鄰近孔廟的中西區忠義國小5年級及6年級學童擔任，校方派出42人，上場36人，另6人替補體力不支或身體不適的學童。

忠義國小人員告訴中央社記者，今天清晨春祭才10多分鐘，6名學童陸續身體不適下場休息，都出現暈眩症狀，2人還嘔吐，其中4人送醫，醫院初步排除食物中毒。

校方表示，學生們昨晚集體住宿，今天凌晨4時20分起床、4時50分到校食用餐盒、5時30分集合、5時45分抵達孔廟，6時開跳六佾舞，餐盒由孔廟提供，台南市政府衛生局已採檢。

校方人員說，依往年經驗，初判身體不適學童可能是過於早起及體力不支，確切原因有待檢驗結果出爐判定。