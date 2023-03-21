快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假冒醫院人員騙個資 高雄女嚇傻向警求助

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市日前60歲劉姓女子接獲一詭異來電，對方聲稱是台南市立醫院人員，逕自向她詢問病歷資料。劉一聽直覺是詐騙來電，焦急慌張地跑到湖內分局一甲派出所求助，警方協助詢問台南市立醫院有無致電向劉女申請病歷資料，院方表明，醫院不會主動致電詢問民眾相關個資，這才讓劉女忐忑的心終於安定下來。

警方指出，當下見劉女十分緊張，連忙安撫他的情緒，並向劉女表示詐騙集團的慣用技法，就是冒用公務機關或者醫院來騙取民眾財物及個資，為讓劉女安心，警方親自致電台南院方，而院方也清楚表示，病歷屬個人資料，若非本人申請，就必須要有本人授權或委託資料，且醫院並不會打電話詢問民眾相關的個人資料。

湖內分局長陳楨筌表示，警方為打擊詐欺犯罪，透過各種方式及管道加強宣導，提高民眾識詐敏銳度，只要民眾多一分警覺，就會減少被騙的機會，同時也籲請全民共同參與警方的反詐政策，向身邊的親朋好友推廣反詐知識，從源頭防制詐欺案件發生，保護自身財產安全。

高雄市警局湖內分局一甲派出所警員向劉女說明詐騙老梗。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局一甲派出所警員向劉女說明詐騙老梗。記者古和純／翻攝

台南 詐騙集團 個資

延伸閱讀

普發現金6000元明上網登記 警籲民眾別被詐了！

阿妹、五月天4月1日高雄齊開唱 陳其邁：會做好疏運

高雄綠營5立委登記初選「最大對手是自己」

高雄靚女網路交友約見面 沒遇男網友反接恐嚇電話

相關新聞

蘇花路廊3輛大車撞一團 雙向卡死一度回堵5公里

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，煞車不及衝撞遊覽車、大貨車事故，砂石車張姓駕駛受困駕駛座...

高港警「上岸」追藥頭 逮到毒鴛鴦販毒

高雄港務警察總隊掌握黃姓、林姓毒鴛鴦在高雄鳳山區一帶兜售毒品，與高雄市刑大、鼓山分局等單位共同偵辦，日前動員搜索，果然在...

影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

新北市三重區日前有2名51歲竊賊，沒有電工技能卻闖進某工廠想偷電纜，結果1人誤觸高壓電昏迷，同夥怕事跡敗露不敢報案，反而...

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現...

學生撞到我沒道歉 花蓮亮刀男恐嚇罪嫌被逮

花蓮市某高中有3名學生在校門口聊天，其中一名學生與34歲王姓男子不小心身體碰撞，導致王男突然抓狂，不但大聲罵人，還亮出疑...

高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內

高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦