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假冒醫院人員騙個資 高雄女嚇傻向警求助
高雄市日前60歲劉姓女子接獲一詭異來電，對方聲稱是台南市立醫院人員，逕自向她詢問病歷資料。劉一聽直覺是詐騙來電，焦急慌張地跑到湖內分局一甲派出所求助，警方協助詢問台南市立醫院有無致電向劉女申請病歷資料，院方表明，醫院不會主動致電詢問民眾相關個資，這才讓劉女忐忑的心終於安定下來。
警方指出，當下見劉女十分緊張，連忙安撫他的情緒，並向劉女表示詐騙集團的慣用技法，就是冒用公務機關或者醫院來騙取民眾財物及個資，為讓劉女安心，警方親自致電台南院方，而院方也清楚表示，病歷屬個人資料，若非本人申請，就必須要有本人授權或委託資料，且醫院並不會打電話詢問民眾相關的個人資料。
湖內分局長陳楨筌表示，警方為打擊詐欺犯罪，透過各種方式及管道加強宣導，提高民眾識詐敏銳度，只要民眾多一分警覺，就會減少被騙的機會，同時也籲請全民共同參與警方的反詐政策，向身邊的親朋好友推廣反詐知識，從源頭防制詐欺案件發生，保護自身財產安全。
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