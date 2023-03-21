快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東海岸遊憩區被亂丟廢冰箱、洗衣機 東管處追查開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區擁有壯麗海景，近日卻被發現有人亂丟廢棄冰箱、洗衣機等，還有幼犬疑似被棄養；在秀姑巒溪也出現廢棄建材，汙染環境。東管處已請相關單位調閱監視器，若確認違法行為，可依法處5000元以上、10萬元以下罰鍰，請大眾發揮公德心。

觀光局東部海岸國家風景區管理處花蓮管理站指出，接獲民眾通報，在磯崎海濱遊憩區有人棄置廢棄冰箱、洗衣機等大型家電，就放在道路旁，顯得十分突兀，甚至剛出生的小狗也被棄養。

除此之外，在秀姑巒溪畔、瑞穗大橋下的雜草處，也被人發現廢棄建材、紙箱，還有大型黑色垃圾袋的垃圾等，隨意丟棄垃圾，不但影響美麗風景，更是汙染環境的行為。

東管處花蓮管理站表示，被棄置廢棄物的磯崎遊憩區、秀姑巒溪畔在夜晚及清晨時，幾乎沒有人，懷疑有不肖人士趁機亂丟垃圾。

依照「發展觀光條例」，在風景特定區或觀光地區任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物者，經查證屬實後，由東管處處5000元以上、10萬元以下罰鍰；若地點涉及其他單位管轄，另移由花蓮縣環保局及第九河川局查明後再依規定裁處。

東管處目前已協請相關單位調閱監視器，鎖定可疑人士追查中，呼籲民眾愛護東海岸觀光景點及自然景觀，發揮公德心勿亂丟垃圾。

花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區有幼犬疑似被棄養，還有鋪在地上的被子與放在一旁的碗公。圖／民眾提供
花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區有幼犬疑似被棄養，還有鋪在地上的被子與放在一旁的碗公。圖／民眾提供
在花蓮秀姑巒溪畔、瑞穗大橋下的雜草處，也被人發現廢棄建材、紙箱，還有大型黑色垃圾袋的垃圾等，汙染環境。圖／民眾提供
在花蓮秀姑巒溪畔、瑞穗大橋下的雜草處，也被人發現廢棄建材、紙箱，還有大型黑色垃圾袋的垃圾等，汙染環境。圖／民眾提供
花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區擁有壯麗海景，近日卻被發現有人亂丟廢棄冰箱、洗衣機等大型家電。圖／民眾提供
花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區擁有壯麗海景，近日卻被發現有人亂丟廢棄冰箱、洗衣機等大型家電。圖／民眾提供

花蓮 冰箱 廢棄物

延伸閱讀

東海岸驚見亂丟廢冰箱洗衣機 東管處將重罰

原本是廢棄碉堡 花蓮地標「台灣米老鼠 」守護美崙山30多年

開發出「i-washing」洗衣機智慧偵測模組 亞大學生洗衣好方便！

燦坤「金級省優惠」限時開跑！金級省水標章洗衣機8折起

相關新聞

影／8旬翁停漁港忘拉手煞車 下車打招呼一轉頭車子妻子齊落水

台東傅姓老翁今天駕車載賴姓妻子到金樽漁港釣魚，中午1時許離開時，他和妻子本已上車，老翁下車和朋友打招呼卻忘拉手煞車，汽車...

蘇花路廊3輛大車撞一團 雙向卡死一度回堵5公里

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，煞車不及衝撞遊覽車、大貨車事故，砂石車張姓駕駛受困駕駛座...

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現...

學生撞到我沒道歉 花蓮亮刀男恐嚇罪嫌被逮

花蓮市某高中有3名學生在校門口聊天，其中一名學生與34歲王姓男子不小心身體碰撞，導致王男突然抓狂，不但大聲罵人，還亮出疑...

高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內

高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無...

國3北上土城段2大貨車3轎車追撞 2人送醫

國3北上45k土城段今天下午1時56分發生連環車禍，2輛大貨車3輛轎車追撞，無人受困，30歲貨車駕駛、60歲轎車駕駛無外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦