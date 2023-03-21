東海岸遊憩區被亂丟廢冰箱、洗衣機 東管處追查開罰

花蓮豐濱鄉磯崎海濱遊憩區擁有壯麗海景，近日卻被發現有人亂丟廢棄冰箱、洗衣機等，還有幼犬疑似被棄養；在秀姑巒溪也出現廢棄建材，汙染環境。東管處已請相關單位調閱監視器，若確認違法行為，可依法處5000元以上、10萬元以下罰鍰，請大眾發揮公德心。

觀光局東部海岸國家風景區管理處花蓮管理站指出，接獲民眾通報，在磯崎海濱遊憩區有人棄置廢棄冰箱、洗衣機等大型家電，就放在道路旁，顯得十分突兀，甚至剛出生的小狗也被棄養。

除此之外，在秀姑巒溪畔、瑞穗大橋下的雜草處，也被人發現廢棄建材、紙箱，還有大型黑色垃圾袋的垃圾等，隨意丟棄垃圾，不但影響美麗風景，更是汙染環境的行為。

東管處花蓮管理站表示，被棄置廢棄物的磯崎遊憩區、秀姑巒溪畔在夜晚及清晨時，幾乎沒有人，懷疑有不肖人士趁機亂丟垃圾。

依照「發展觀光條例」，在風景特定區或觀光地區任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物者，經查證屬實後，由東管處處5000元以上、10萬元以下罰鍰；若地點涉及其他單位管轄，另移由花蓮縣環保局及第九河川局查明後再依規定裁處。