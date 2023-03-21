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普發現金6000元明上網登記 警籲民眾別被詐了！
普發現金6000元明上午8時開放民眾上網登記，新北市警局呼籲民眾切勿落入詐騙集團陷阱，屆時沒領到普發現金還荷包失血。
警方表示，這次普發6000元，領取方式有「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」，其中又以「登記入帳」最容易出現問題。
依過去經驗，詐騙集團會利用亂槍打鳥方式大量發送簡訊、電子郵件等假訊息，再以假冒相似之連結誘騙被害人點擊，並進入犯嫌所架設之仿冒網站，使被害人信以為真輸入個人資料。
接著再透過假網站獲取被害人個人資料，並使用被害人個資偽造開戶資料，進行電子支付帳戶申辦以下的方式竊取民眾個資，導致民眾除了未領到現金外，其個資亦被用於偽造開戶。
財政部提醒本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。
警方再次呼籲民眾，利用「登記入帳」方式領取時，於點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，來源不明連結絕對不要點，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。
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