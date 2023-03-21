老梅花鹿4腿慘遭綑綁丟橋下 苗栗警追非法打獵者

一隻老梅花鹿昨天被發現4腿遭綑綁在苗栗縣獅潭鄉竹木橋下，苗栗縣政府、大湖警察分局與熱心民眾合力搶救，幫牠鬆綁驅離河床，2個多小時後回歸自然，警方將追查是否涉及非法打獵犯行。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科昨天下午5點多接獲民眾通報，1隻梅花鹿在台6線獅潭鄉竹木橋下無法動彈，自然生態保育科轉報苗栗縣動物保護防疫所，協同大湖分局汶水派出所，與熱心民眾展開搶救梅花鹿大作戰。

獸醫到場評估梅花鹿身體狀況良好就地野放，但梅花鹿生性膽小緊張，救援人員擔心反遭攻擊，小心翼翼幫忙鬆綁，梅花鹿一脫困，就活蹦亂跳竄入草叢，但仍身陷河床，救援人員驅趕引導，2個多小時後，梅花鹿終於脫困。