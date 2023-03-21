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老梅花鹿4腿慘遭綑綁丟橋下 苗栗警追非法打獵者

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗即時報導

一隻老梅花鹿昨天被發現4腿遭綑綁在苗栗縣獅潭鄉竹木橋下，苗栗縣政府、大湖警察分局與熱心民眾合力搶救，幫牠鬆綁驅離河床，2個多小時後回歸自然，警方將追查是否涉及非法打獵犯行。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科昨天下午5點多接獲民眾通報，1隻梅花鹿在台6線獅潭鄉竹木橋下無法動彈，自然生態保育科轉報苗栗縣動物保護防疫所，協同大湖分局汶水派出所，與熱心民眾展開搶救梅花鹿大作戰。

獸醫到場評估梅花鹿身體狀況良好就地野放，但梅花鹿生性膽小緊張，救援人員擔心反遭攻擊，小心翼翼幫忙鬆綁，梅花鹿一脫困，就活蹦亂跳竄入草叢，但仍身陷河床，救援人員驅趕引導，2個多小時後，梅花鹿終於脫困。

農業處指出，台灣沒有野生梅花鹿，這隻公梅花鹿的鹿角巨大並已鈣化，研判應是圈養逃逸野外許久，近來天氣乾旱下山飲水，誤中陷阱後，遭綑綁放置在竹木橋下河床，公私合力搶救回歸自然。

一隻老梅花鹿昨天被發現4腿遭綑綁在苗栗縣獅潭鄉竹木橋下，苗栗公私協力搶救脫困。圖／民眾提供
一隻老梅花鹿昨天被發現4腿遭綑綁在苗栗縣獅潭鄉竹木橋下，苗栗公私協力搶救脫困。圖／民眾提供

梅花鹿 苗栗縣 生態保育

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