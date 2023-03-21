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消防人員好忙！台南市13天發生200多件公墓雜草火災

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

清明節快到了，連日來民眾趁著假日陸續返鄉掃墓、祭祖，台南市消防局今天統計，3月6日至19日包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災232件，歸究原因大都是掃墓民眾清除墓地周遭雜草引火燃燒，或祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災。

災害搶救科人員分析，今年南部已經長達超過500天沒下大雨，使得山林田野環境相當乾燥，火災一旦發生燎原速度直線上升，消防人員四處奔波滅火，鑑於近年環保意識抬頭，消防局今年以宣導掃墓民眾緬懷先人掃墓不用火源為主軸，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。

消防局提醒掃墓民眾應記住，「除草不用火」除草後隨手打包帶走、不就地燃燒；「不焚燒紙錢」支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德的方式替代；「不燃放鞭炮」保持祭祖環境清潔與幽靜、降低飛火燃燒可能性；「不亂丟菸蒂」祭祖不抽菸、身體健康有保障；「垃圾要帶走」維護環境整潔人人有責。

市長黃偉哲表示，慎終追遠也要注意清明期間墓地雜草火災的危險，歷年台南市清明節前夕由民政局與區公所先行針對轄內338個公墓進行清明減災除草及清運工作，有效降低雜草及垃圾等易燃物堆積，共同努力防範公墓火災發生。

清明節快到了，台南市發生多起公墓火災，消防人員忙著出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
清明節快到了，台南市發生多起公墓火災，消防人員忙著出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
清明節掃墓易發生火災，台南市消防局提醒民眾除草不用火，除草後隨手打包帶走、不就地燃燒，減少公墓火災。圖／台南市消防局提供
清明節掃墓易發生火災，台南市消防局提醒民眾除草不用火，除草後隨手打包帶走、不就地燃燒，減少公墓火災。圖／台南市消防局提供

火災 台南 清明節

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