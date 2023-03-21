高雄靚女網路交友約見面 沒遇男網友反接恐嚇電話

高雄黃姓女子上交友網站，認識男網友後，相談甚歡，雙方相約碰面，不料，黃女依約到場，卻接到恐嚇電話，說知道她的資料，要她購買遊戲點數，幫他的男網友還債，嚇得黃女花容失色，趕去超商買遊戲點數。

據了解，35歲的黃姓女子在聊天軟體，認識暱稱「丟丟」的男網友，2人聊天多日便相約見面。3月19日凌晨1點多，黃女抵達約定地點，卻不見男網友，不久接到1名男子打來電話，自稱是男網友的「債主」，稱男網友欠債沒還，要她幫男網友還債。

儘管黃女一再解釋，和男網友還不曾謀面，但對方指稱有她的資料，如果不幫忙還債要找去她家。黃女信以為真，擔心對方真的去她家，便依對方要求，到超商要購買1萬元的遊戲點數。