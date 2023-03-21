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過去也曾發生！7萬噸貨櫃輪撞上高雄港 運安會立案調查
總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，昨天上午靠泊高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭撞擊，造成碼頭岸間水泥裂開，所幸無人員受傷，事後查出負責「現代東京輪」的引水人有酒精反應。運安會表示，今天上午已派出6名人員前往立案調查，過去高雄港也曾發生2件船隻擦撞事件，詳細事故原因仍要進一步釐清。
航海群組昨天下午陸續流傳「現代東京輪」撞擊碼頭影片，從畫面看到「現代東京輪」靠泊時未與碼頭呈現平行，而是幾乎「直角」朝碼頭方向撞去，船首撞入碼頭纜樁當下更傳來巨大金屬聲響。
運安會表示，今天上午已派出6名人員前往高雄港立案調查，並由航港局配合，針對引水人檢出酒精反應也會納入調查範圍內，並就引水人制度深入探討。過去高雄港也曾發生2件船隻擦撞港口事件，其中一件調查報告已出爐，涉及原因很多，包括引水人、潮汐影響等，此次事件確切原因仍需進一步調查。
航港局則說，有關此次事故與引水人有酒精反應是否有因果關係，後續將蒐集相關事證進行海事調查釐清，並盡快完成海事調查，檢討引水人責任及懲處。目前該貨櫃船仍停靠高雄港，需待事件調查完畢才可駛離。
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