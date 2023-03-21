高雄毒蟲持刀抵正妹櫃姐腰間 押至超商提款得手千元被起訴

高雄46歲詹姓男子今年2月12日晚間，持刀脅迫29歲黃姓百貨公司櫃姐交出現金，黃女沒錢詹男還押人至超商領錢，強逼櫃姐提款1000元，當時詹還強取超商陳姓男顧客錢包，因錢包沒錢，才未得手，檢警查出案發前2天，詹也到鳳山區空手搶劫超商，得手8300元，高雄地檢署偵結，今依強盜罪嫌起訴詹男。

在百貨公司當櫃姐的29歲黃姓女子，案發當時到前金區文武三街的一處停車場取車，詹男卻突然現身持刀抵住黃女腰間，逼黃女交出身上現金。黃女因身上沒錢，詹男押著黃女至鄰近超商領錢，由於詹拿刀抵住黃女腰間，即便走入超商黃女也不敢呼救。

當時詹男陳姓男子在超商內，假意上前詢問「是不是阿明」，陳男否認後，詹還要求拿出身分證件佐證，陳男見詹男持刀，只能乖乖拿出皮包，詹男見錢包沒錢，還要求陳去提款機取款，陳男回復「我沒帶提款卡」才作罷。

詹男等黃女取完款後，隨即搶走1000元逃逸，騎機車逃離現場。黃女遇搶後，整個人嚇得臉色蒼白，以顫抖語氣向超商內民眾求救，由路人協助報警。

轄區新興警分局警方漏夜調閱監視器追查，查出是家住前鎮區中華五路的詹姓男子所為，埋伏一整夜後，隔天早上7時24分許，見詹返回住處展開圍捕，當時詹手持作案用的尖刀試圖反抗，但仍被警方壓制在地逮捕。

警方在詹身上找到毒品注射針筒、贓款800元，詹坦承因缺錢吸毒，伺機在停車場尋找下手目標。警方清查詹身分時，發現10日清晨1時許，也就是案發前2天，詹因毒癮發作，凌晨時分，頭戴安全帽走進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明「搶劫」，得手8300元逃逸，案發約1小時後，就被警方逮到。

當時鳳山警分局警方依恐嚇取財罪嫌將詹移送高雄地檢署偵辦，檢察官聲請羈押，但法官認犯行輕微，原欲諭令詹交保，但詹沒錢交保，改無保飭回，沒想到步出法院2天後，卻又再度持刀當街搶路人犯案。

檢方以詹男持刀脅迫黃女交出財物，以「強盜罪」向法院聲押，高雄地院認為詹接連犯下強盜、恐嚇取財等罪，有反覆實施犯罪之虞，裁定准押。今雄檢偵結，依強盜罪將詹男起訴。

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