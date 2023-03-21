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高雄賓士車闖紅燈 撞倒女騎士1人噴飛

聯合報／ 記者林保光／即時報導

吳姓老翁今天上午駕駛賓士車，經過高雄市三民區撞上2名機車女騎士，其中1名女騎士被撞得噴飛；2女身體多處擦挫傷，經送醫後暫無大礙。警方調閱車禍路口監視錄影畫面，發現吳姓男子闖紅燈釀禍，確實肇事原因 由警方調查。

3月21日8時20分許，吳姓老翁（69歲）開賓士E200轎車，沿高雄市三民區鼎力路直行，經過鼎力路與鼎金後路口，當時鼎力路已亮起紅燈，不過他沒立即停車，不巧，吳姓婦人（65歲）和洪姓婦人（69歲）沿鼎金後路，因綠燈亮起剛起步，吳翁撞擊吳、洪2婦，吳婦被撞得整個人噴飛，2婦全身多處擦挫傷，經送往高雄榮總醫院急救，無生命危險。

警方對吳翁等3人酒測，都沒酒精反應，經調閱路口監錄畫面，警方表示初判是吳翁闖紅燈釀禍，確實肇事原因由交通大隊進一步分析研判。

吳姓女子遭闖紅燈的賓士車撞飛。記者林保光／翻攝
吳姓女子遭闖紅燈的賓士車撞飛。記者林保光／翻攝

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