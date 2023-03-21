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管教脫序學子有「心」招 台中少年隊有秘密「法」寶
台中市警局少年隊負責預防少年犯罪工作，協助逃學、脫序的年輕學子，少年隊警員，除了耐心與家長一起勸導有問題學子之外，還想出「心」招，要求學子利用課餘時間抄寫「般若波羅蜜多心經」，藉由練字拿到修身養性的效果。
台中市少年隊長高嘉陽說，同仁利用抄寫心經，輔導行為偏差、脫序學子，已有4年的時間，也算是台中市少年隊的獨門法寶，施行迄今，成效不差，不少家長聽到少年隊有這種輔導方式，也會帶著家中難管教的子女，到少年隊「輔導」，主動向少年隊報名，獲得好評。
少年隊表示，以何姓高中生為例，因該少年有抽菸、逃學等偏差行為，在訪視勸導過程中，家中長輩表示其有頂撞家人、不服管教、放學後在外逗留等情，尋求少年隊同仁協助。
少年隊與家長達成共識，安排何每周一至二次到少年隊抄寫心經，陶冶性情，約束避免在外遊蕩，經過一、兩個月之後，何已無脫序行為。
何姓少年還自願在課餘時間，在少年隊裡完成家長規畫的課後輔導課程，與家人約定假日外出、返家時間，也順利透過少年隊，讓家長與學子建立親子溝通橋樑。何母事後寫信到市長盧秀燕的信箱，希望表揚少年隊的辛苦協助。
少年隊長高嘉陽說，國、高中生正值青春期，偶有叛逆行為，加上智慧型手機、上網便利，青少年接受資訊多元複雜，若沒有過濾訊息內容，極易導致價值觀偏差而偏離正軌。建議青少年多培養正向課餘休閒活動，藉此與同儕、家人建立良好互動，同時抒解課業壓力，讓自己的青春不留白。
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