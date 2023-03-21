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韓國女團粉絲購票受騙無法進場 警居中撮合她找到票皆大歡喜
韓國女天團BLACKPINK到高雄舉行演唱會，傳出1名女粉絲在網路購票卻被「放鴿子」，付了訂金約定現場面交2張票，卻找不到賣家，驚覺受騙，向警方求助。正巧有粉絲也因親友臨時無法到場，多出2張票，員警居中撮合，令受騙的女分絲喜出望外，事後也向台南警方報案遇騙。
據了解，顏姓女子去年11月在網路發覺，有人賣韓國女天團BLACKPINK高雄演唱會的門票，她向對方預購2張門票，並先匯一半票價給對方，雙方約妥3月18日演唱會當晚，在高雄世運主場館面交，不料，顏女和朋友從台南到高雄，眼見演唱會將登場，卻聯絡不到賣家，才驚覺受騙。
顏女見高雄市警婦幼隊在演唱會門口設行動派出所，向員警訴說遇詐。正巧當時1名蔡姓男子帶著女兒去聽演唱會，因其他親友臨時無法到場，反而多出2張票，想賣票又怕被當成賣黃牛票，到行動派出所詢問，能不能把票讓給現場沒票的粉絲。
員警見雙方一有多餘票、一方則受騙沒票進場，便居中撮合，讓蔡姓男子將2張2300元的門票以原價賣給顏女，雙方皆大歡喜。警方要受理顏女報案，但顏女急著進場聽演唱會，告訴員警事後去住處附近的派出所報案。警方表示，演唱會後，顏女已到台南市警第三分局安中派出所完成報案。
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