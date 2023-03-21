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7萬噸貨櫃輪筆直撞上高雄港 傳引水人有酒精反應

聯合報／ 記者張議晨蔡容喬／高雄即時報導

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，昨天上午準備靠泊高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭方向撞擊，碰撞當下傳來巨大金屬聲響，所幸無人員受傷，事後查出負責「現代東京輪」的引水人，被檢出酒精反應，航港局及運安會已介入調查，釐清事故責任。

交通部航港局說明，有接獲船方告知，該名引水人在船上酒測有酒精反應，正進行調查中，不過目前並無引水人登船須酒測的相關規定。至於相關當事人說法，還要進一步了解。

昨天下午各航海群組流傳「現代東京輪」撞擊碼頭影片，根據影片內容，當時「現代東京輪」靠泊時未與碼頭呈現平行，而是幾乎呈現「直角」朝碼頭方向撞去，船首撞入碼頭纜樁，造成碼頭岸間水泥裂開。

經高雄港務分公司清查損失，發現77號碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處受損，今天將再派人潛水檢測，待所有檢測完成後，才能有初步估計，不排除在調查釐清責任後，一併向船方求償。

依規定該艘貨櫃輪進港須由引水人協助引水進港，今傳出昨天上船的引水人，有檢測出酒精反應，航港局也證實有接獲船方通知，是否有飲酒情形將會同運安會共同調查，現已管制輪船出港，不排除對其求償。

警方表示，目前未接獲航港局要求協辦。

塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，今天撞上高雄港77號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台
塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，今天撞上高雄港77號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台
塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，今天撞上高雄港７７號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台
塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，今天撞上高雄港７７號碼頭。翻攝自台灣記者聯盟資訊平台
高雄港77號碼頭遭撞後受損。圖/高雄港務分公司提供
高雄港77號碼頭遭撞後受損。圖/高雄港務分公司提供
高雄港77號碼頭遭撞後受損。圖/高雄港務分公司提供
高雄港77號碼頭遭撞後受損。圖/高雄港務分公司提供

碼頭 東京 航港局

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