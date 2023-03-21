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影／警抓BLACKPINK門票騙徒 地表最強奶媽也是被害人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

韓國女團「BLACKPINK」上周末在高雄開唱，黃牛票炒到一張8萬元，游姓男子盜圖開假帳號在網路佯稱，有原價票販售，吸引粉絲搶購，游牟利超過40萬元。警方調查，「地表最強奶媽」網紅謝薇安，也是被害人，游在16日落網後，已被收押禁見。

韓國女團「BLACKPINK」在18、19日在高雄開唱，吸引數萬名粉絲到場朝聖，門票在開唱前，也從一張5800元至8800元，炒高到7、8萬元。

桃園市游姓男子（32歲）見有機可趁，在盜用乳溝正妹的相片後，開設人頭臉書帳號，包括「黃麗甄」、「黃麗禎」、「張宇潔」在臉書等門票轉售社團，佯稱有原價門票可出售，吸引大批粉絲詢問求購。

游男等有粉絲接觸要購買後，先要求粉絲匯款數千元定金，隨後拖延不交付門票，粉絲詢問時，游再以「若急的話，要加價買」為由，要求粉絲將貨款付清，粉絲依約付款後，游封鎖被害人、神隱。

刑事局電偵大隊第二隊獲報後，與桃園市刑大偵八隊、台中市第三、霧峰警分局，成立專案小組，報請桃園地檢署指揮，經比對被害人所提供資料進行分析，鎖定游涉案，16日帶回偵辦，清查有14名被害人受騙，最高金額達6萬元，被騙金額超過40萬元。

全案警詢時，游男對犯案情節避重就輕，也不願透露詐騙人數、金額，依詐欺取財移送桃園地檢署指揮偵辦。

電偵大隊表示，近日有網紅謝薇安在直播宣稱也在購買BLACKPINK門票時被詐騙，經後續清查，謝女可能也是此案被害人，將聯絡謝女製作筆錄。另外也呼籲民眾，若在購買門票時，遇到類似犯行，也向各地警局報案，或聯絡刑事局電偵大隊。

刑事局指出，近年各種大型演場會舉辦頻繁，網購詐欺案件頻傳，近期針對臉書、LINE社群詐騙犯嫌進行查緝，提醒有購票需求民眾慎選購票平台，勿聽信網路傳言並私下交易，以免上當受騙，造成財產損失。

桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，佯稱有原價門票可出售。圖／摘自臉書
桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，佯稱有原價門票可出售。圖／摘自臉書
刑事局電偵大隊查緝游男利用韓國女團門票行騙，網紅謝薇安也是被害人。圖／摘自IG missingvivian
刑事局電偵大隊查緝游男利用韓國女團門票行騙，網紅謝薇安也是被害人。圖／摘自IG missingvivian
桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，警方16日將人緝捕到案，游遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，警方16日將人緝捕到案，游遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，還盜用乳溝正妹相片，開設臉書假帳號行騙。圖／摘自臉書
桃園市游姓男子利用韓國女團門票詐騙，還盜用乳溝正妹相片，開設臉書假帳號行騙。圖／摘自臉書

粉絲 桃園 詐騙

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