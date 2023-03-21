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偷女大生安全帽爽聞6天髮香 落網後他辯稱「撿來的」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽；事後廖女報警在案發6天後意外發現，失竊的安全帽放在張男機車上；警方通知他到案，張男起初辯稱，在地上撿的，且外型跟自己安全帽一樣，後又改稱，安全帽有一股特殊的髮香味，不知失主是誰，才沒歸還。警詢後，將他依竊盜罪函送。

廖姓女大生3月14日晚上，騎車到信昌街附近吃飯，停好車後，將價4000元的灰色鯊魚頭造型安全帽，放在機車座墊上，未料，吃飽準備騎車時，卻發現安全帽不翼而飛，因懷疑被偷走，便向楠梓警分局加昌派出所報案求助。

因停車位置周邊並無監視器，警方獲報第一時間難以掌握嫌疑人，一度讓案情陷入膠著。直到廖女3月20日下午4時許下課後，把機車停在住家旁的巷弄，意外發現，另一輛機車踏墊上，發現她遭竊的安全帽，便立刻聯繫警方到場查證。

警方循線找到該車機車的車主張男，人到案後，自知難逃，便坦承偷竊；不過他聲稱，當天因安全帽不見，在附近找尋安全帽時，在地上發現廖女的安全帽，因外型與大小一模一樣，才會以為是自己的。

但張男說詞反覆，還說該安全帽有一股特殊的髮香味，明顯與他自己的安全帽有別，不過不知失主是誰，就沒有歸還。警方對張男說法存疑，且他的行為已明顯違法，警詢後，依竊盜罪函送偵辦。

高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽。記者陳弘逸／翻攝
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高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽。記者陳弘逸／翻攝
高雄20歲張姓男子日前偷走22歲廖姓女大生放在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽。記者陳弘逸／翻攝

安全帽

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