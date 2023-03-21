土城分局治安會報 特提醒注意普發現金6000元詐騙
新北市土城警分局昨召開治安會報，邀請議員民意代表、各級學校代表、區公所等行政單位、義警、民防、志工等協勤單位與會，採分層、分眾宣導民眾識詐，針對不同年齡層常見詐騙被害類型宣導，特別播放本分局創意發想自製KUSO影片，與會貴賓會心一笑。
警方亦提示轄區內易肇事交通事故分析報告，以及交通安全宣導，另外展現本分局員警好人好事優良事蹟、近日破獲特殊刑案及宣導防詐騙成效，讓民眾有感土城分局努力執勤的成效。
分局長謝龍富表示，透過分局治安會報，特別呼籲詐騙手法各式各樣且日新月異，包括近期詐騙集團可能利用政府近期發放6000元津貼，衍生出的假消息詐騙，若民眾接到不明來電或詐騙訊息，應記住三步口訣「一聽、二掛、三查證」，以免成為詐騙集團的受害者，可至就近派出所請求警方協助，或撥打110及24小時免付費165反詐騙專線。
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