快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

水肥車偷排廢油污染基隆河 包商遭判刑1年

中央社／ 台北21日電

朱姓男子未領有廢棄物清除、處理許可文件，卻承包電纜業者的清運廢油業務，將廢油佯稱是水肥投放至污水處理廠，還偷排廢油至基隆河。士院日前依廢棄物清理法判刑1年。

士林地方法院判決書指出，民國108年12月，專營電線電纜的華新麗華公司欲將新北市新莊一廠的鍋爐燃料改為天然氣，需清洗、排空重油儲油槽，不知情的公司人員以新台幣9萬5000元委託林姓業者來清洗儲油槽及清運廢油。

判決提到，林男因無清除廢棄物經驗與許可證，而將清洗儲油槽、清運廢油業務以4萬5000元轉包給朱姓男子。

判決指出，朱男於108年12月23日晚間，駕駛水肥車分3趟抽取廢油，前2趟將廢油佯稱是「水肥」投放至北市迪化污水處理廠；第3趟因超過處理廠營運時間，朱男將貨車開回公司清洗，逕自將廢油排入基隆河。案經新北市環保局接獲檢舉前往稽查，由警方移送士林地檢署偵辦起訴。

承審法官考量，朱男明知自己無廢棄物許可證，卻非法承攬清運廢油業務，影響環境衛生，危害國民身心健康，所為實屬不該，審酌犯後始終坦承犯行，非無悔意，判處業者有期徒刑1年。可上訴。

廢棄物 水肥

延伸閱讀

捉到了！銅鑼客屬大橋下亂倒廢棄物案 警逮不良包商

過馬路太危險 汐止基隆河步道江北橋段要改善

桃園美福大火免罰！前環保局長批外界惡意扭曲

台中大樓地下室堆廢棄物環境髒亂 不排除市府強制清理

相關新聞

影／8旬翁停漁港忘拉手煞車 下車打招呼一轉頭車子妻子齊落水

台東傅姓老翁今天駕車載賴姓妻子到金樽漁港釣魚，中午1時許離開時，他和妻子本已上車，老翁下車和朋友打招呼卻忘拉手煞車，汽車...

蘇花路廊3輛大車撞一團 雙向卡死一度回堵5公里

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，煞車不及衝撞遊覽車、大貨車事故，砂石車張姓駕駛受困駕駛座...

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現...

學生撞到我沒道歉 花蓮亮刀男恐嚇罪嫌被逮

花蓮市某高中有3名學生在校門口聊天，其中一名學生與34歲王姓男子不小心身體碰撞，導致王男突然抓狂，不但大聲罵人，還亮出疑...

高雄貨車對撞水泥預拌車 司機受困車內

高雄市小港區今天下午發生水泥預拌車與貨車車禍，貨車車頭全凹陷，司機受傷受困車內，經消防隊利用破壞器材救出，送醫治療後已無...

國3北上土城段2大貨車3轎車追撞 2人送醫

國3北上45k土城段今天下午1時56分發生連環車禍，2輛大貨車3輛轎車追撞，無人受困，30歲貨車駕駛、60歲轎車駕駛無外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦