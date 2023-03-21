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水情緊張！嘉義男到嘉南大圳扛水 體力不支險溺水

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

南部水情拉緊報，嘉義縣水上鄉一名31歲劉姓男子前天為節水澆灌自家菜園，下午4點拿著4桶各20公升集水桶，獨自到嘉南大圳取水，扛到第三桶時體力不支，泡在水裡爬不上岸呼救，一名運動婦人剛好經過見狀，趕緊通報嘉義縣消防局，水上消防分隊快速抵達，給予救生圈及繩子等，將險遭溺水劉男拉上岸，成功救溺。

嘉義縣消防局19日下午4時52許，接獲報案，指嘉義縣水上鄉溪州段牌樓進入自行車道、東西向下方大圳，有一男子溺水緊急救護，派遣水上分隊趕往現場救援。

據了解，險遭溺水31歲劉男，疑為節水澆灌自家菜園，見嘉南大圳放水，拿著4桶的20公升白色集水桶，獨自下到大圳邊取水，並扛水到岸上，沒想到，上下來回裝扛水到第三桶時，體力不支，爬不上岸，呈現下半身泡在水裡，上半身抓趴在岸上呼救，一名運動婦人途經見此情況，嚇得趕緊通報消防局說，快來救人，再不快點，就有人會遭水流沖走，會溺死。

消防人員到場，立即給予救生圈、繩索等設備，迅速將險遭水流淹沒的劉男拉上岸，並給與毯子防失溫，所幸意識清楚，無受傷，劉男驚魂未定，休息片刻，感謝消防人員救溺保住他的性命。

嘉義縣水上鄉前天一名劉姓男子為節水澆灌自家菜園，拿4桶集水桶到嘉南大圳取水，扛水到第三桶時體力不支，險溺水。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣水上鄉前天一名劉姓男子為節水澆灌自家菜園，拿4桶集水桶到嘉南大圳取水，扛水到第三桶時體力不支，險溺水。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣水上鄉前天一名31歲劉姓男子為節水澆灌自家菜園，拿4桶集水桶到嘉南大圳取水，扛水到第三桶時體力不支，險溺水。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣水上鄉前天一名31歲劉姓男子為節水澆灌自家菜園，拿4桶集水桶到嘉南大圳取水，扛水到第三桶時體力不支，險溺水。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 溺水

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