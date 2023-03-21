失智老人走失頻繁 台南永康昨晚同時2婦人迷途

台南永康昨晚出現兩名失智老婦迷途，永康分局大灣派出所警員陳玄融看到老太太在馬路中間徘徊、龍潭派出所警員董育尚休假看到住家後方有不認識的老太太駐足不知所措，兩人問老太太竟然都一樣不知道家住哪裡、電話幾號，還好後來警方有找到家屬。

台南永康分局一月至今已協尋超過10名迷途失智老人，失智老人走失越來越多，呼籲家屬多留意。

70多歲失智林姓婦人昨晚六點多許在車水馬龍的大灣交流道涵洞下，警員陳玄融當時正在附近指揮交通，見狀立即前往協助陷在車陣的婦人脫困。不過婦人只記得姓名，忘記居住地住址及親人聯繫方式，陳通報所內同事協助利用警政系統查找，最後找到婦人女兒來載媽媽返家。

警員董育尚家住永康區西勢路，昨天輪休在家，晚間7點15分見一名老婦駐足住處後方，經驗判斷老婦應是迷途走失，隨即上前關心，但婦人只記得姓名疑有失智症狀，便通報派出所巡邏警力將老婦載返所，經查是80歲楊姓婦人、住新化區，昨天下午與丈夫到公園運動，結果自己一路走到永康，家人報案新化分局通報緊急協尋人口，聯繫家屬將老婦接回。