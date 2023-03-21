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普發現金6000在即 北市警分局長提醒小心詐騙覬覦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌上警察廣播電台節目，呼籲民眾小心詐騙集團，他強調政府機關不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取6000元，也不會以電話要求民眾到ATM或網路操作轉帳。

中正一警分局與警察廣播電台聯手揭密詐騙集團的常用招數，分享日前民眾因誤信詐騙集團話術，遭騙6000萬元的慘痛經驗，提醒聽眾朋友應時常關心身邊的年長者，如長輩有異常提領現金的情況，務必多加留意，不要讓詐騙集團有機可趁。

張嘉煌說，政府機關不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取6000元，也不會以電話要求民眾到ATM或網路操作轉帳，謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」4大原則，所有資訊請以官網為主，認明網站結尾是否為gov.tw，避免受騙上當，有疑問請撥打165反詐騙專線查詢。

政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌呼籲民眾小心詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 警察 台聯

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