普發現金6000在即 北市警分局長提醒小心詐騙覬覦

政府普發現金6000元在即，台北市中正一警分局長張嘉煌上警察廣播電台節目，呼籲民眾小心詐騙集團，他強調政府機關不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取6000元，也不會以電話要求民眾到ATM或網路操作轉帳。

中正一警分局與警察廣播電台聯手揭密詐騙集團的常用招數，分享日前民眾因誤信詐騙集團話術，遭騙6000萬元的慘痛經驗，提醒聽眾朋友應時常關心身邊的年長者，如長輩有異常提領現金的情況，務必多加留意，不要讓詐騙集團有機可趁。