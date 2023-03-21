新北男持柴刀揮砸檳榔攤7面玻璃 反被店家7友動私刑教訓

新北市蘇姓男子不滿三峽區一間檳榔攤老闆與友人糾紛未解，昨晚前去理論，被店家飼養比特犬狂吠，他氣拿柴刀砸毀店家7面玻璃逃逸。警循線逮人，孰料，蘇男完成筆錄後走出派出所即遭7男海扁，警追查涉案犯嫌都是老闆友人，但老闆否認教唆，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌函送7男。

經調查，蘇姓男子（38歲）有毒品、竊盜等多項前科，日前，蘇男友人疑因投資問題，與新北市三峽區介壽路一段一家檳榔攤老闆林男有糾紛，但林男遲遲不出面處理，讓蘇男友人相當不滿。

昨天（20日）晚上7時許，蘇男欲替友人討公道，獨自騎車來到檳榔攤店門外，要林男出來談談，怎料林男不在，店員李女要蘇自行與林男聯繫，卻惹惱蘇男，從機車置物箱內拿出一把柴刀，朝著店員一陣揮嚇。

過程中，女店員數度遭蘇恐嗆「妳是不是要報警？如果報警我就砍死妳。」但李女無所懼怕，蘇男自討沒趣把刀收進機車置物箱內。此時，檳榔攤內一隻比特犬衝出護主，對著蘇男狂吠。

蘇男惱火，先用腳踹了比特犬數下，隨後再拿出柴刀，朝著店面玻璃揮砍亂砸，導致店家7面玻璃，全都破裂毀損，李女嚇到逃躲，蘇男這才消火，悻悻然騎車離開。警方獲報1小時內，循線在三峽街上攔下騎車蘇男，當場帶回偵辦。警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌，函送蘇男法辦。

未料，昨晚11時許，蘇男做完筆錄步出派出所，行經復興路一間超商前，卻遭店家7名友人攔下，旋即動私刑海扁一頓。蘇男全身肢體多處擦挫傷、臉部損傷、鼻梁挫傷，經救護人員送醫急救，沒有生命危險。