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捉到了！銅鑼客屬大橋下亂倒廢棄物案 警逮不良包商
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床日前發現大量廢棄物入侵，地方憂心汙染水源，警方循線查獲黃姓男子（46歲）將施工後剩餘營建廢棄物涉嫌亂倒，全案依廢棄物清理法移送法辦。
銅鑼鄉民代表徐裕逢與友人3月4日騎車在客屬大橋自行車道休息，赫然發現橋下的後龍溪河床垃圾成堆，縣長鍾東錦獲報，指示縣府環保局、水利處，會同銅鑼鄉公所、二河局，及警方等相關單位處理，3月11日派人清出300公斤家庭垃圾，及5噸營建廢棄物，未料，3月13日再度發現，河床遭棄置20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。
徐裕逢說，客屬大橋下方後龍溪河床一再被亂倒廢棄物，加上目前乾旱，廢棄物萬一有毒，恐怕會汙染水源、土壤，尤其下游許多民眾引用後龍溪水，或抽取地下水灌溉農田，地方人士憂心忡忡。
苗栗警察分局調閱周邊監視器，逐一過濾可疑行經車輛，發現黃男3月11日晚間駕駛小貨車滿載廢物進入客屬大橋下方河床，出來變空車，他涉嫌重大，經通知到案說明，突破他的心防，承認將施工後剩餘營建廢棄物任意傾倒，警方依廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局長蘇旭茂表示，全案落實查證，發現關鍵證據，查出涉案人車，苗栗好山好水，不容宵小份子亂倒廢棄物，呼籲業者與民眾發揮公德心，勿心存僥倖心態而亂棄置廢棄物，若經查獲廢棄物任意棄置行為絕不寬貸。
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