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影／開RAV4酒駕 台中男自撞台灣大道分隔島手腳都斷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經台灣大道時，自撞中央分隔島，車頭嚴重毀損，消防隊到場協助救人，洪被救出時，右腳、左手都有開放性骨折，經酒測濃度超過每公升1.0毫克，全案將待洪出院後，依公共危險送辦。

經查，洪姓男子（40歲）在今天凌晨1時許，駕駛Toyota RAV4休旅車，沿西屯區台灣大道外側快車道往環中路方向行駛時，疑因不勝酒力，自撞分隔島，幸未與其他車輛碰撞，消防局出動器材車到場，協助將洪救出。

洪救出時，右腳、左手都有開放性骨折，送往中港澄清醫院急救，目前仍在院治療，經抽血換算酒精濃度，洪的酒測值超過每公升1.0毫克，已明顯超標，全案將待洪男傷癒後警詢，依公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在今天凌晨1時許，駕駛休旅車行經西屯區台灣大道時，自撞分隔島，手腳骨折。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 骨折 酒測

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