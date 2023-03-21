聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄賊偷香油錢還向神明報告「借用」 因這原因認栽
高雄市某間廟壇功德箱遭人竊取，損失現金6千元，廟方監視器畫面模糊，警方一時之間難以辨識犯嫌長相及騎乘機車車牌，案情一度陷入膠著，日前卻因攔查一名闖紅燈吳姓機車騎士，意外破案。
旗山分局圓潭派出所本月4日接獲一起私人廟壇功德箱遭竊案，廟壇黃姓主委報案聲稱，神壇功德箱整箱被人盜走，損失香油錢6千元。警獲報全力偵辦，經到場勘查並調閱周邊監視器發現，某輛銀色重機車踏板上載著一箱褐色物品，與報案人所稱遭竊取的功德箱特徵相符，惟監視器畫面僅有犯嫌背影，無法辨識車牌及嫌犯長相。
近日，圓潭所長劉正志一再審視監視器畫面後，赫然發現功德箱盜賊騎乘機車的姿勢及車型相當面熟，經比對確認，竟是日前因闖紅燈遭他開單舉發的吳姓機車騎士，警方在3月19日前往吳男住處約談他到案，一開始吳均否認犯行，隨後警方提出路口監視器畫面，吳男心防才開始動搖坦承犯案。
吳男聲稱，他明明有向神明報告「借用」，怎還會被抓，這番說詞讓警方哭笑不得，但竊得的贓款全花用殆盡，案經偵詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言