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9旬婦開住戶大會尿遁迷途 中警靠「這物」助返家
台中市北屯區90歲陳姓婦人與女兒到社區大樓開會，陳婦稱要如廁，獨自前往後就未返回，心急如焚的家屬找了一天，準備至派出所報警時，即接到豐原警分局合作派出所的來電，原來是婦人手上的防走失手鍊發揮功用，助警方迅速協助其返家與親人團圓。
前天下午5點多，台中市豐原警分局合作所員警雲昱棋、楊忠諺接獲報案，在豐原區田心路二段有一名迷失老人需要協助。
員警抵達現場時，90歲陳姓婦人已先行被熱心民眾帶到田心路一家麵店稍作休息，店家更暖心提供麵食並協助報案。
警方詢問陳婦身分，婦人說不清楚，再詢問附近鄰居也不知道婦人身分，員警發現陳婦手上戴著手鍊，抱著一絲希望查看，果不其然是「防走失手鍊」，警方立刻按手鍊資訊聯繫，順利聯絡上陳婦家屬。
陳婦的家屬立即趕到派出所，家屬指出，今天上午8點多，陳婦本來跟女兒一起到住處的社區大樓開會，過程中陳婦稱要上廁所即未返家，家屬已心急找了一整天，整準備要報警，就接到合作派出所傳來的好消息，相當感謝警方幫忙。
家屬透露，陳婦患有失智症，有走失紀錄，擔心再次發生因而替她戴上防走失手鍊，所幸這次成功派上用場。
豐原分局分局長劉其賢表示，目前內政部警政署推動「社區警政再出發」工作，民眾可帶家中遲緩兒童及少年、失智長者、精神病患及身心障礙者等，屬於易發生失蹤或意外的高危險群，至鄰近警察機關洽詢辦理高風險民眾指紋捺印建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。
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