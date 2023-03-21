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高雄父子務農返家閃神貨車翻覆崖坡 幸運卡枯樹奇蹟生還
高雄六龜67歲莊姓老翁上周六駕駛小貨車與35歲兒子到新開山區務農，返程沿著新發產業道路行駛，怎料，車輛意外翻覆至邊坡，整輛車就卡在45度陡坡，由於坡幅長度逾百米動彈不得，警消獲報趕緊到場救援，所幸，僅莊翁兒子全身擦挫傷，送醫後已無大礙。
莊翁表示，3月18日中午12時許，他開著車載著兒子結束山上工作，正要下山駛出工寮不久，因產業道路狹窄且坑坎難行，一個閃神車輛輪胎就離開路面，車輛翻滾一圈後，幸運卡在邊坡上一棵枯萎的小樹上，差點連人帶車翻落深不見底的山谷，兩人當場嚇出一身冷汗。
莊翁並未受傷當時仍可自行脫困，但兒子卡車內有肢體擦挫傷，由於，事故地點人煙稀少，莊翁僅能徒步返回工寮，再開另台貨車協助受傷兒子脫困，經半小時路程，兩人待在產業道路下山處，尋求警消救援。
所幸，消防員檢視2人傷勢，雖僅莊翁兒子全身挫傷，莊翁陪著兒子被送往旗山醫院治療，經就醫後無大礙，已自行返家休養。
六龜分局長何正光表示，山區道路隨時有危險發生之可能，且產業道路路況不佳，如行駛山區道路，應集中精神提高警覺，如感到身體不適，務必尋找不妨礙車輛通行之處所，停靠休息或找他人代駕，並遵守交通規則減速慢行，以確保行車安全。
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