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香港美女照讓高雄中年男傾心 匯15萬想救罹癌未來丈母娘

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄49歲王姓男子半年前透過Line，認識自稱香港籍女子，王男見女方長髮、瓜子臉且身材誘人，一見傾心；雙方後來以老公、老婆互稱，近日女方聲稱母親罹癌，急需用錢，王到銀行匯款15萬，想拯救未來丈母娘，行員和警方勸阻，指匯款帳戶端已被列警示，王才看透是愛情陷阱。

三民二分局覺民所巡佐李建德、警員黃建彰，17日下午1時許擔服巡邏勤務，獲報轄區銀行有民眾欲匯款15萬元，疑遭詐騙，旋即趕赴銀行。

當時人在銀行的王男見到警方，一度錯愕，警方安撫他，詢問匯錢原因，王告知警方，透過LINE認識一名化名為「小嫻」長髮女子，對方聲稱是香港人，警方查詢雙方紀錄，發現兩人聊天互稱對方老公、老婆。

王男指因女方近日聲稱，她母親罹癌，急需用錢，因此向他借15萬，警方當下勸王，「只要匯過去，錢就沒了」；警方告知王男，對方都沒見過面，15萬自己花就好，不要給別人花。

王男對警方一番話半信半疑，行員和警方查詢女方指定匯款帳戶，結果發現已被列為警示帳號，王男這下才如夢初醒，看穿自己險成詐騙集團肥羊，趕緊收手未匯款，並感謝警方以及行員的協助，讓他保住血汗錢。

一張香港長髮美女照讓高雄大叔王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，幸警方到銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
一張香港長髮美女照讓高雄大叔王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，幸警方到銀行勸阻。記者石秀華／翻攝
一張香港長髮美女照讓高雄王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，警方勸阻是愛情詐騙，勸他勿匯款。記者石秀華／翻攝
一張香港長髮美女照讓高雄王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，警方勸阻是愛情詐騙，勸他勿匯款。記者石秀華／翻攝
一張香港長髮美女照讓高雄王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
一張香港長髮美女照讓高雄王姓男子傾心，到銀行匯款15萬元，想救罹癌的未來丈母娘，幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙集團

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