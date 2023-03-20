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影／Lexus撞400萬賓士 他肇逃辯：以為撞花盆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子將一輛要價400萬元的賓士E350，停在北屯區三光一街附近，昨天卻發現左前車頭、保桿毀損，疑遭人撞擊；警方獲報，查出是許姓男子19日凌晨開車行經該處時擦撞逃逸，昨晚通知許男到案。許說以為是撞到「花盆」，被警方依違反道交條例告發。

第五警分局昨天凌晨接獲李姓車主（26歲）報案，他的賓士轎車停在北屯區三光一街與北屯路212巷，疑遭不明人士毀損左前車燈、保桿。

警方到場調查，調閱路口監視器影像，發現案發前有一輛Lexus轎車行經該處，判斷是肇事逃逸案件。

當時駕駛Lexus轎車的許姓男子（33歲）昨晚到案，辯稱以為是撞到花盆，不知有碰撞路旁車輛，才會開車離開；因全案僅有車損，警方依違反道交條例告發許男，肇事原因由交大事故組釐清。

台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供
台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供
台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供
台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供
台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供
台中市李姓男子將要價400萬的賓士停在路邊，昨天凌晨遭許姓男子駕駛的Lexus轎車擦撞，車頭受損。圖／讀者提供

監視器 車主 台中市

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