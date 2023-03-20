快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

無法加入遊戲公會 他揚言「台北捷運隨機殺人」下場慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

27歲蘇姓男子因為無法加入遊戲「新楓之谷」公會，在遊戲公框留言「不讓我進公會，公布4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」等恐嚇語句，台北市刑大16日晚上獲報，調查IP地址，昨天中午持搜索票南下高雄逮人。蘇男警詢時稱「一時氣憤才留言」，被依恐嚇罪嫌送辦，檢方以5000元交保。

據了解，該名男子無業、多在家幫忙，因屢屢無法進入遊戲公會，憤而在遊戲「新楓之谷」，以公開廣播方式留言「再不讓我進公會，台北捷運實施第二次殺人」、「不讓我進公會，公布4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」、「4月2號17：00，台北捷運隨機殺人」。

台北市刑大日前獲報，有網友在遊戲「新楓之谷」留言「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，涉嫌恐嚇罪，循線釐清IP地址，昨天中午南下高雄拘提犯嫌到案。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前獲報，有網友在遊戲「新楓之谷」留言「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，涉嫌恐嚇罪，循線釐清IP地址，昨天中午南下高雄拘提犯嫌到案。記者翁至成／翻攝

台北市刑大指出，16日晚上至17日凌晨，警方接獲多起報案，為避免引發群眾恐慌、並防制情事發生，與文山第二分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

台北市刑大追查IP地址，釐清犯嫌蘇男住高雄，昨天中午南下拘提到案，搜查住處沒有相關違禁品，查扣涉案手機、筆記型電腦等證物。蘇男就逮時十分慌張，稱「一時氣憤才留言殺人」，針對犯行很後悔，警詢後被依恐嚇罪嫌送辦，檢方複訊5000元交保。據悉，蘇男沒有前科。

台北市刑大呼籲，民眾透過網路發言或傳遞訊息應謹慎，切勿散播違法或爭議訊息致生危害，更不得藉由網路從事非法活動，以免誤觸法網。

台北捷運。圖／報系資料照
台北捷運。圖／報系資料照

北捷 恐嚇

延伸閱讀

遊戲群組放話到北捷殺人 男子遭拘提5千元交保

蔡適應不選連任 謝國樑：未來仍要拜託蔡多協助市府

Apple Pay要進北捷了？內部資料曝光 2026年將開放、還有這3種支付方式

BLACKPINK世運主場館最終場 90分鐘完成交通疏運

相關新聞

無法加入遊戲公會 他揚言「台北捷運隨機殺人」下場慘了

27歲蘇姓男子因為無法加入遊戲「新楓之谷」公會，在遊戲公框留言「不讓我進公會，公布4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人...

航海圈瘋傳！7萬噸貨櫃輪「直角」靠泊 撞向高雄港碼頭

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，上午準備靠泊高雄港77號碼頭時，筆...

桃園小偷通緝犯棄車逃命摔跤 警狂奔追200米逮人

桃園市48歲蔡姓竊盜通緝犯昨天傍晚騎機車行經龍潭市區，見警巡邏刻意閃躲，遭眼尖的龍潭所警員看見尾隨，蔡嫌在一條巷內警覺棄...

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

高雄市鳳山區國道一號369公里處，今天下午2時25分許，發生聯結車與轎車意外相撞，雖然轎車上70歲廖姓駕駛無明顯外傷且意...

散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現...

桃園粗心媽留2歲雙胞胎「意外反鎖車上」嚇哭 警破窗救人

桃園市龜山區一名女子開車載2歲雙胞胎兒子們外出，將留他們在車上，自己下車去超商，結果車門被兒子由內部反鎖，有缺氧危險，情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦