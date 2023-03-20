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桃園小偷通緝犯棄車逃命摔跤 警狂奔追200米逮人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市48歲蔡姓竊盜通緝犯昨天傍晚騎機車行經龍潭市區，見警巡邏刻意閃躲，遭眼尖的龍潭所警員看見尾隨，蔡嫌在一條巷內警覺棄車逃跑，2警員邊跑邊喊蔡嫌名字，逛奔追逐200公尺，警方今天表示，蔡嫌跑到龍元宮前腿軟摔跤，被員警壓制擒捕，搜出海洛英及注射針筒，警訊後將他依毒品危害防制例移送檢方歸案偵辦。

警方查出，蔡姓男子涉竊盜案判刑，檢方執行入監卻遲遲不到案，被桃園地檢發布通緝，蔡嫌為躲避警方查緝，居無定所四處躲藏，連出門都小心翼翼、特別注意四周有無警察，他騎機車買晚餐，行經龍潭區中正路，看見警察刻意低頭加速，龍潭所巡佐陳健華、警員林博仁眼尖，為避免打草驚蛇，一路尾隨和通報線上警力圍捕。

蔡男騎機車進入東龍路巷子，警方旋即開啟警笛示意蔡男停車受檢，不料蔡嫌趁佯裝停車，突然棄車朝市區逃去，陳健華、警員林博仁一路尾隨狂奔追逐200公尺，蔡嫌氣喘吁吁跑到龍元宮廣場逃逸摔倒，被2警員和趕到警力合力壓制逮捕。

警方在他身上搜出海洛英毒品2包及注射針筒等器具，蔡嫌供承並大呼倒楣，民眾看見蔡嫌在廟前被抓，說是「賊星當敗」，警訊後將蔡嫌依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌，移送桃園地檢署歸案偵辦。

桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝
桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝
桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝
桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝
桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝
桃園竊盜通緝犯棄車逃跑，2警員逛奔追逐200公尺逮捕到案。記者曾增勳／翻攝

毒品 桃園 竊盜

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