摔破疫苗針劑撿起餵女嬰 嘉市認疏失：護理師停業、診所開罰

嘉義市某婦兒科診所傳護理師餵食4個月大女嬰自費「口服輪狀病毒疫苗」時，玻璃針劑掉地上破裂後撿起仍繼續餵食，致玻璃碎片掉入女嬰口內，家長及時取出玻璃碎片，幸未造成傷害。嘉義市衛生局查察後確有此事，護理師辯稱一時心慌。衛生局對護理師處停業處分，診所督導不周開罰5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局調查，今年3月16日下午3點左右，4個月大的女嬰被家長帶往這家診所接種自費輪狀病毒疫苗，護理師為女嬰餵食疫苗時，針劑不小心掉到地上，致玻璃針劑上方破裂，護理師撿起後竟然繼續餵食，疑玻璃碎片掉入女嬰口內引起不適，女嬰父親發現後，及時將玻璃碎片取出。

女嬰經X光檢查食道及胃部，未發現玻璃碎片，診所及護理人員顯然有疏失，卻才開具一張單據負責女嬰未來1年就醫免掛號費，處理態度消極，讓家長無法接受。

衛生局獲報後，今天上午醫政科人員查察診所確有此事。年約40多歲護理師表示，因一時心慌才有這樣的疏失。

醫政科長王鳳玉說，口服輪狀病毒疫苗為液體具黏稠性，掉地上後，針劑玻璃不管有無破碎，已受污染，不能再重新餵食，這是護理師基本常識，再怎麼樣慌張，也不能這樣做，而且診所當下知悉也沒有做合理處置，有監督不周責任。

衛生局此做出懲處，護理師於業務上未依標準作業流程執行，違反護理人員法第35條，將處1個月以上1年以下之停業處分，該診所也因督導不周，觸犯醫療法第57條，開罰5萬元至25萬元罰鍰。

衛生局表示，輪狀病毒屬病毒性腸胃炎，主要透過糞口途徑傳播，如食用受病毒汙染的食物或水、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，都可能受到感染。

病毒性腸胃炎的主要症狀是水瀉和嘔吐，病程的長短取決於所感染的病毒種類及個人的免疫力。輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因。