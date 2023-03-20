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國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市鳳山區國道一號369公里處，今天下午2時25分許，發生聯結車與轎車意外相撞，雖然轎車上70歲廖姓駕駛無明顯外傷且意識清醒，但副駕駛座66歲黃姓女性乘客當場失去意識，沒有呼吸心跳，而男駕駛自行脫困後，乘客由消防員到場搶救出來，目前女乘客仍在醫院緊急搶救中。

警方指出，當時45歲朱姓男子駕駛貨櫃車由中線車道欲變換至外側車道時，變換過程中擦撞外側車道右前方的廖男所駕駛的轎車，造成轎車不慎失控打轉，隨後再遭後方中線車道另一部53歲曹姓男子所駕駛的貨櫃車撞擊。

車禍當下，廖男車上還載著妻子，黃女當場失去意識，送高雄市國軍802醫院仍持續搶救中，警方仍針對事故發生確切肇事原因釐清中。

警方提醒，國道上變換車道不當，是常見的肇事因素，最高可處6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。

鳳山區國道1號369公里處轎車與聯結車發生意外。記者古和純／翻攝
鳳山區國道1號369公里處轎車與聯結車發生意外。記者古和純／翻攝
轎車駕駛輕傷，乘客當場失去生命跡象。記者古和純／翻攝
轎車駕駛輕傷，乘客當場失去生命跡象。記者古和純／翻攝

國道 高雄市 車禍

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