打詐大甲隊宣導詐騙手法特徵 市長媽媽也錄影片提醒

行政院剛公布普發6000元，早有詐騙集團利用名義詐騙，台中市詐騙手法以假交友、假投資、解除分期付款等方法最多，台中市大甲警分局加強防詐宣導，台中市長盧秀燕也錄製30秒的防詐宣導影片，加入打詐行列。

大甲分局在轄內治安座談會、學校託播影片，讓防詐觀念深根社區及校園，金融機構是詐騙防守最前線的一環，也協調轄內銀行託播市長媽媽影片，讓到金融機構辦理業務民眾觀看，提升識詐、防詐意識，希望減少詐欺被害人，與轄內金融機構攜手打詐。