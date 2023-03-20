打詐大甲隊宣導詐騙手法特徵 市長媽媽也錄影片提醒
行政院剛公布普發6000元，早有詐騙集團利用名義詐騙，台中市詐騙手法以假交友、假投資、解除分期付款等方法最多，台中市大甲警分局加強防詐宣導，台中市長盧秀燕也錄製30秒的防詐宣導影片，加入打詐行列。
大甲分局在轄內治安座談會、學校託播影片，讓防詐觀念深根社區及校園，金融機構是詐騙防守最前線的一環，也協調轄內銀行託播市長媽媽影片，讓到金融機構辦理業務民眾觀看，提升識詐、防詐意識，希望減少詐欺被害人，與轄內金融機構攜手打詐。
大甲分局表示，詐騙方式千變萬化，但百變不離其宗，只要清楚詐騙集團手法即可輕易防範，全民共同防詐，呼籲民眾如遇有疑似詐騙簡訊、電話、電子郵件等，請撥打165反詐騙諮詢專線確認。
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