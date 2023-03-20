桃園粗心媽留2歲雙胞胎「意外反鎖車上」嚇哭 警破窗救人
桃園市龜山區一名女子開車載2歲雙胞胎兒子們外出，將留他們在車上，自己下車去超商，結果車門被兒子由內部反鎖，有缺氧危險，情急之下報警；警方詢問車主後，現場以警棍破窗，助兩名幼童毫髮無傷獲救，結束一場驚魂。
龜山警分局昨下午12時許接獲報案，龜山區興達路上有兩名雙胞胎男童將自己反鎖在白轎車內，正在巡邏的大林派出所巡佐余家榮、警員陳冠宇獲報後立即趕往現場。
男童母親馬姓女子向員警表示，自己將車輛臨停路邊，要進便利商店，不料留在車上的兒子們卻自行碰觸車鑰匙，導致車輛反鎖，兩童受驚、在車內放聲大哭，很怕他們在車內時間過長、氧氣不足，無計可施下才向警方求助。
員警聯繫車主、男童父親郭姓男子並獲同意，決定現場破窗，兩警先請車內幼童遠離車窗，並以警棍尖端小心敲打車窗角落，以免玻璃碎片噴濺，數分鐘內便順利擊破車窗，將兩名男童救出，沒有人受傷；馬女也不斷安撫兒子們，並頻頻向警方道謝，
大林派出所所長曾儒義提醒家長，下車時切記不可以將嬰幼兒留在車內，即使短暫離開也必須將鑰匙隨身攜帶，養成下車前查看後座的習慣，停車後亦務必鎖好車門防止孩童誤入，避免嬰幼兒在密閉車內造成熱傷害，甚至導致死亡的憾事發生。
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