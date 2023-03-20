快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現場監督卸貨的郭姓船長，郭倒地頭部受創、雙腿遭輾壓變形，經送醫搶救仍宣告不治。

高雄港務警察總隊澎湖中隊警方調查，散裝貨輪「山寶輪」停泊在龍門尖山港6號碼頭，意外發生前，45歲歐姓男子於上午6時17分許，駕駛堆高機，執行卸貨作業，當時70歲的郭姓船長在旁監督卸貨。

歐男駕駛堆高機來回卸貨時，疑因視線阻擋，未注意郭站在前方，堆高機的前叉撞及郭，導致郭倒地頭部撞及地面，雙腳被雙叉輾過變形，傷口見骨，陷入昏迷，碼頭工人見狀急打119求救，7時46分許，郭因傷重，院方宣告急救無效死亡。

歐男經警方酒測，無酒精反應，歐宣稱因貨物堆積過高，視線被擋住，在運送貨物進倉儲過程，未發現郭站在岸邊，不幸釀成意外；警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

事發後，山寶輪散裝貨輪面臨無人開船窘境，船公司海盛公司第一時間，急從台灣調派另一名船長，搭飛機抵澎湖因應，強調將盡力協助船長處理後事及相關索償事宜，並釐清相關責任歸屬。

散裝貨輪「山寶輪」今天上午停靠在澎湖龍門尖山港卸貨，歐姓男子駕駛堆高機，疑因視線遭擋，當場撞及監督卸貨的郭姓船長，郭經搶救仍宣告不治。圖／翻攝網路「澎湖交通即時回報平台」
散裝貨輪「山寶輪」今天上午停靠在澎湖龍門尖山港卸貨，歐姓男子駕駛堆高機，疑因視線遭擋，當場撞及監督卸貨的郭姓船長，郭經搶救仍宣告不治。圖／翻攝網路「澎湖交通即時回報平台」

澎湖 碼頭 高雄港

延伸閱讀

澎湖國民黨議長、女機要涉貪被收押 今提抗告爭出監

飄洋過海授課!台東關山不靠海也能吃到澎湖海鮮

澎湖追風音樂節 獲美國國際設計鉑金獎最高殊榮

「過預算要付15萬」澎湖6連霸議長涉貪栽在鮮肉檢座手

相關新聞

桃園小偷通緝犯棄車逃命摔跤 警狂奔追200米逮人

桃園市48歲蔡姓竊盜通緝犯昨天傍晚騎機車行經龍潭市區，見警巡邏刻意閃躲，遭眼尖的龍潭所警員看見尾隨，蔡嫌在一條巷內警覺棄...

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

高雄市鳳山區國道一號369公里處，今天下午2時25分許，發生聯結車與轎車意外相撞，雖然轎車上70歲廖姓駕駛無明顯外傷且意...

散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現...

桃園粗心媽留2歲雙胞胎「意外反鎖車上」嚇哭 警破窗救人

桃園市龜山區一名女子開車載2歲雙胞胎兒子們外出，將留他們在車上，自己下車去超商，結果車門被兒子由內部反鎖，有缺氧危險，情...

影／台66線聯結車連撞2工程車「折甘蔗」 司機1傷

桃園市台66快速道路37歲曾姓司機駕駛載貨聯結大貨車，今天中午行經台66線新屋區西向10.6公里處，疑似恍神未保持車距，...

行人地獄！北市半小時連兩起行人被撞 肇事車雙雙肇逃

台北市文山區辛亥路17日晚上，半小時內連續發生兩起行人遭撞事故，誇張的是，2輛肇事車輛都肇事逃逸，且行人都好端端的走在斑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦