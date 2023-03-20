散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現場監督卸貨的郭姓船長，郭倒地頭部受創、雙腿遭輾壓變形，經送醫搶救仍宣告不治。

高雄港務警察總隊澎湖中隊警方調查，散裝貨輪「山寶輪」停泊在龍門尖山港6號碼頭，意外發生前，45歲歐姓男子於上午6時17分許，駕駛堆高機，執行卸貨作業，當時70歲的郭姓船長在旁監督卸貨。

歐男駕駛堆高機來回卸貨時，疑因視線阻擋，未注意郭站在前方，堆高機的前叉撞及郭，導致郭倒地頭部撞及地面，雙腳被雙叉輾過變形，傷口見骨，陷入昏迷，碼頭工人見狀急打119求救，7時46分許，郭因傷重，院方宣告急救無效死亡。

歐男經警方酒測，無酒精反應，歐宣稱因貨物堆積過高，視線被擋住，在運送貨物進倉儲過程，未發現郭站在岸邊，不幸釀成意外；警詢後被依過失致死罪嫌送辦。