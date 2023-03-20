聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台66線聯結車連撞2工程車「折甘蔗」 司機1傷
桃園市台66快速道路37歲曾姓司機駕駛載貨聯結大貨車，今天中午行經台66線新屋區西向10.6公里處，疑似恍神未保持車距，連續擦撞路肩執勤大型工程車及掃街車2車，發生車禍，大貨車撞擊力太強，車頭180度轉彎扭曲變形，車禍造成西向堵塞，曾姓司機頭頸部、手部受傷送醫急救，警方正調查車禍肇原因。
警方表示，曾姓司機駕駛連結大貨車行駛台66快速道路往觀音方向，今天中午12時36分，行經台66線新屋路段西向10.6公里處，突然撞上路肩施工的大型工程車及執勤掃街車，造成大貨車頭180度轉彎曲全毀，曾姓駕駛夾在駕駛座內造成頭部、手部受傷。
消防人員將曾姓司機拉出車外送醫急救後，沒有大礙，警方對曾姓司機、工程車司機進行酒測均為0，該起車禍造成台66線兩車道無法通行，一度堵塞，目前已排除車禍恢復交通，警方調查車禍真正肇事原因，追究肇事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言