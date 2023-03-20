快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台66線聯結車連撞2工程車「折甘蔗」 司機1傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市台66快速道路37歲曾姓司機駕駛載貨聯結大貨車，今天中午行經台66線新屋區西向10.6公里處，疑似恍神未保持車距，連續擦撞路肩執勤大型工程車及掃街車2車，發生車禍，大貨車撞擊力太強，車頭180度轉彎扭曲變形，車禍造成西向堵塞，曾姓司機頭頸部、手部受傷送醫急救，警方正調查車禍肇原因。

警方表示，曾姓司機駕駛連結大貨車行駛台66快速道路往觀音方向，今天中午12時36分，行經台66線新屋路段西向10.6公里處，突然撞上路肩施工的大型工程車及執勤掃街車，造成大貨車頭180度轉彎曲全毀，曾姓駕駛夾在駕駛座內造成頭部、手部受傷。

消防人員將曾姓司機拉出車外送醫急救後，沒有大礙，警方對曾姓司機、工程車司機進行酒測均為0，該起車禍造成台66線兩車道無法通行，一度堵塞，目前已排除車禍恢復交通，警方調查車禍真正肇事原因，追究肇事責任。

台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供
台66線新屋區西向10.6公里發生聯結大貨車，撞上路肩執勤大型工程車、掃街車3車車禍，大貨車司機受傷。圖／警方提供

車禍 車道 桃園

延伸閱讀

拖車拖到火燒車 釀禍司機身亡公司得連帶賠107萬

國1彰化花壇路段大貨車撞爛轎車 車上3人全送醫

台東百萬休旅車追撞工程車翻車 休旅車駕駛輕傷送醫

影／高雄警車值勤慘遭大貨車撞上 車屁股撞爛1警頭暈送醫

相關新聞

桃園小偷通緝犯棄車逃命摔跤 警狂奔追200米逮人

桃園市48歲蔡姓竊盜通緝犯昨天傍晚騎機車行經龍潭市區，見警巡邏刻意閃躲，遭眼尖的龍潭所警員看見尾隨，蔡嫌在一條巷內警覺棄...

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

高雄市鳳山區國道一號369公里處，今天下午2時25分許，發生聯結車與轎車意外相撞，雖然轎車上70歲廖姓駕駛無明顯外傷且意...

散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現...

桃園粗心媽留2歲雙胞胎「意外反鎖車上」嚇哭 警破窗救人

桃園市龜山區一名女子開車載2歲雙胞胎兒子們外出，將留他們在車上，自己下車去超商，結果車門被兒子由內部反鎖，有缺氧危險，情...

影／台66線聯結車連撞2工程車「折甘蔗」 司機1傷

桃園市台66快速道路37歲曾姓司機駕駛載貨聯結大貨車，今天中午行經台66線新屋區西向10.6公里處，疑似恍神未保持車距，...

行人地獄！北市半小時連兩起行人被撞 肇事車雙雙肇逃

台北市文山區辛亥路17日晚上，半小時內連續發生兩起行人遭撞事故，誇張的是，2輛肇事車輛都肇事逃逸，且行人都好端端的走在斑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦