影／大雅驚險車禍 轎車衝向攤位駕駛逃離現場
台中市大雅區昨晚發生驚險車禍，一輛轎車不知原因衝向路邊攤商，撞毀攤架再撞向民宅，一名攤商聽到聲音後跳開，幸無人受傷，肇事駕駛逃離現場，警方正通知到案說明，釐清原因。
台中市大雅警分局調查，昨晚10點57分，大雅區學府路發生車禍，一輛轎車由民興街沿學府路往雅潭路四段方向行駛，不明原因衝向路邊，碰撞住宅及多數攤子等物，現場無人受傷，從影像畫面看到，一名攤商正在整理物品，聽到聲音驚險查看。
警方獲報到現場依規定處理，肇事車輛停放現場，駕駛已離開，警方已調閱相關影像，並電話通知車主及駕駛人至交通分隊說明以釐清案情；33歲陳姓車主在電話中說，昨晚將車借給朋友。
警方呼籲，發生交通事故請立即報警處理切勿逕行離去，汽車駕駛人駕駛車輛應減速慢行並注意前方狀況，以避免事故發生。
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