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影／金門官裡村莊池塘驚傳女子溺斃 死者身分不明

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城鎮官裡地區的池塘今天上午發現1名女子落水，有民眾看到，有人趴在水面上，立即撥打119報案，消防局獲報後立即緊急出動3輛救援車輛，與8名消防人員前往現場搶救，但該民眾救援上岸後，發現已呈現無呼吸心跳，後續將交由警方鑑識調查處理。

金門縣消防局表示，在上午10時53分接獲指揮中心通報，有民眾落水，消防人員於11時01分趕抵現場，發現是一名女子趴臥在池塘水面上，呈現臉部朝下，背部浮起水面的狀態，初期指揮官立即指揮所屬消防同仁進行搶救，順利將溺者救援上岸，但溺者已呈現無呼吸心跳OHCA狀態，詳細原因目前交由現場警察鑑識調查及處理。

據了解，這名溺斃的女子看起來年約50多歲，消防人員救起來，發現已死亡多時，應該是大半夜落水，女子穿著紅色上衣與粉紅色褲子，腳上還穿運動鞋；目前警方正在釐清死者的身分。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，民眾於水域或湖畔邊附近活動時，能多注意本身安全，也呼籲民眾勿在危險水域戲水、釣魚等活動，避免發生類似不幸案件，如發現有人溺水，請報案民眾將正確地點、情形告知119人員，以利掌握救人先機。消防局平時針對轄內危險水域編排防溺巡邏勤務，同時也持續配合防火宣導志工對民眾加強防溺安全宣導，以減少溺水事件發生。

金城鎮官裡地區的池塘今天上午發現1名女子溺斃，職義消將人救起。圖／讀者提供
金城鎮官裡地區的池塘今天上午發現1名女子溺斃，職義消將人救起。圖／讀者提供
金城鎮官裡地區的池塘今天上午發現1名女子溺斃，身份不明，目前交由警方清查釐清中。圖／讀者提供
金城鎮官裡地區的池塘今天上午發現1名女子溺斃，身份不明，目前交由警方清查釐清中。圖／讀者提供

溺水 粉紅色 金門

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