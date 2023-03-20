行人地獄！北市半小時連兩起行人被撞 肇事車雙雙肇逃

台北市文山區辛亥路17日晚上，半小時內連續發生兩起行人遭撞事故，誇張的是，2輛肇事車輛都肇事逃逸，且行人都好端端的走在斑馬線上、燈號綠燈，還是被撞到。路口監視器畫面曝光，可見一名被害人遭左轉車輛擦撞腿部，另一名被害人更慘，直接被撞飛；警方指出，均通知肇事者到案說明。

警方指出，17日晚上7點11分，吳姓婦人（59歲）沿辛亥路四段77巷口，東往西走行人穿越道，無違規卻遭到左轉車輛撞擊，肇事車輛肇事逃逸；傷者吳婦於晚上9點多報案，並至醫院急診室就診。經調閱路口監視器，已通知車主到案，釐清案情。

孰料半小時後，17日晚上7點41分又發生行人遭撞事故，但這件更慘。劉姓女子（29歲）沿辛亥路五段25巷口，西往東走行人穿越道，都快要穿越馬路，孰料左轉車輛完全沒在看，直接把她撞飛，更肇事逃逸。經調閱監視器畫面，已通知車主到案，釐清案情。