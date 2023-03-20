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不懂網路購物高雄婦找上派出所 警教辨詐騙網頁阻受害

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市日前60歲王姓女子欲網路購物，不懂如何操作乾脆走進派出所請求幫忙，但當警仔細詳看王女的手機網頁發現，她瀏覽的是時下「正夯」臉書一頁式詐騙網頁，當下立即提供王女一堂免費「識詐」課程，避免她白白花錢受害。

湖內警分局竹滬派出所副所長莊達隆日前擔服值班勤務，王女走進派出所尋求諮詢協助，原來王想要上網購物，但卻不懂得怎麼操作，而當時家中沒有子女幫忙，不得已之下才跑到派出所尋求幫忙。

王女表示，臉書社團常看到「二手名牌、保證正品」的廣告，便加入賣家所提供的通訊軟體帳號議價，並已約定好先轉帳訂金，再完成交易，但王女並不熟悉網路匯款流程，幸好她前來派出所求助，免費學到網路「識詐」課程。

警方表示，近年來民眾消費方式從實體走向網路，日常起居用度均可經網購完成，也讓不肖業者趁隙而起，打著「低於市價」、「破盤出清」等行銷手法吸引民眾，一旦依指示將款項匯入指定帳戶，詐騙犯嫌便已讀不回，或乾脆封鎖帳號，上演失聯等戲碼，專門買空賣空來誆騙民眾錢財。

湖內分局長陳楨筌提醒民眾，勿輕信網路一頁式廣告，看到「低於市價」、「破盤出清」、「買到賺到」等行銷方式應多加留意，勿貪一時便宜，選擇有良好商譽的網購平臺才下標，或利用第三方支付機制，確認貨品沒有問題再撥款，遇有疑慮時，請即撥打反詐騙專線165查證。

高雄市警局湖內分局竹滬派出所副所長莊達隆教授婦人怎麼識別網頁詐騙廣告。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局竹滬派出所副所長莊達隆教授婦人怎麼識別網頁詐騙廣告。記者古和純／翻攝

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