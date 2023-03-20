不懂網路購物高雄婦找上派出所 警教辨詐騙網頁阻受害

高雄市日前60歲王姓女子欲網路購物，不懂如何操作乾脆走進派出所請求幫忙，但當警仔細詳看王女的手機網頁發現，她瀏覽的是時下「正夯」臉書一頁式詐騙網頁，當下立即提供王女一堂免費「識詐」課程，避免她白白花錢受害。

湖內警分局竹滬派出所副所長莊達隆日前擔服值班勤務，王女走進派出所尋求諮詢協助，原來王想要上網購物，但卻不懂得怎麼操作，而當時家中沒有子女幫忙，不得已之下才跑到派出所尋求幫忙。

王女表示，臉書社團常看到「二手名牌、保證正品」的廣告，便加入賣家所提供的通訊軟體帳號議價，並已約定好先轉帳訂金，再完成交易，但王女並不熟悉網路匯款流程，幸好她前來派出所求助，免費學到網路「識詐」課程。

警方表示，近年來民眾消費方式從實體走向網路，日常起居用度均可經網購完成，也讓不肖業者趁隙而起，打著「低於市價」、「破盤出清」等行銷手法吸引民眾，一旦依指示將款項匯入指定帳戶，詐騙犯嫌便已讀不回，或乾脆封鎖帳號，上演失聯等戲碼，專門買空賣空來誆騙民眾錢財。