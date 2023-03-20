快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

網路遇正妹相約嘿咻 男子險被騙5萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

章姓男子在通訊軟體認識正妹女網友，他見女網友照片面容姣好，一時難忍慾火，以2000元為代價約定援交，對方表示見面需購買遊戲點數5萬元當保證金，章正在猶豫恰巧經過台南市警二分局博愛派出所，昨晚8點多進入向員警詢問，員警告知此乃詐騙一貫手法，成功保住他5萬元。

26歲章姓男子在通訊軟體上結識一名女網友，昨晚間8點多相約2000元代價援交，該女網友在LINE向章男表示，由於最近風聲較緊，對於第一次邀約援交不直接收現金，因擔心警察過來釣魚，希望章男去超商購買2000元遊戲點數做為訂金，見面滿意之後可直接去她的套房辦事，章看到對方照片是個正妹美女，依女網友LINE指示，準備購買遊戲點數2000元。

不料，對方後來又表示「見面要先購買點數5萬元做為保證金」，章男猶豫之時剛好路過警二分局博愛派出所，一進入詢問馬上為員警王品淞所攔阻，經員警耐心解說網路援交詐騙案例，勸說章打消念頭，成功阻止這起假援交真詐騙案。

台南市警二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，詐騙集團會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求購買遊戲點數，呼籲民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由購買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情財物兩頭空。

不法集團利用LINE指示誘騙民眾 。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE指示誘騙民眾 。記者黃宣翰／翻攝
章姓男子(左2)遭電信交友詐騙，員警王品淞(左1)耐心解說，成功阻詐。記者黃宣翰／翻攝
章姓男子(左2)遭電信交友詐騙，員警王品淞(左1)耐心解說，成功阻詐。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 援交

延伸閱讀

LINE「1功能」超討厭！她怨下班還強制看訊息 苦主有感：好煩

照片富翁看這邊！LINE新功能一次可看「所有相簿」 2操作方法超簡單

好康快分享！LINE賺100代幣方法來了 期間限定做這件事就能獲得

網路交友陷阱多 熟女猶豫買點數還遭恐嚇斷手腳

相關新聞

桃園小偷通緝犯棄車逃命摔跤 警狂奔追200米逮人

桃園市48歲蔡姓竊盜通緝犯昨天傍晚騎機車行經龍潭市區，見警巡邏刻意閃躲，遭眼尖的龍潭所警員看見尾隨，蔡嫌在一條巷內警覺棄...

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

高雄市鳳山區國道一號369公里處，今天下午2時25分許，發生聯結車與轎車意外相撞，雖然轎車上70歲廖姓駕駛無明顯外傷且意...

散裝貨輪船長澎湖龍門港監督卸貨 遭堆高機撞倒不治

澎湖龍門尖山港今日上午發生堆高機撞死人意外！散裝貨輪「山寶輪」靠泊港邊，歐姓男子駕堆高機卸貨，疑因視線遭擋，當場撞及在現...

桃園粗心媽留2歲雙胞胎「意外反鎖車上」嚇哭 警破窗救人

桃園市龜山區一名女子開車載2歲雙胞胎兒子們外出，將留他們在車上，自己下車去超商，結果車門被兒子由內部反鎖，有缺氧危險，情...

影／台66線聯結車連撞2工程車「折甘蔗」 司機1傷

桃園市台66快速道路37歲曾姓司機駕駛載貨聯結大貨車，今天中午行經台66線新屋區西向10.6公里處，疑似恍神未保持車距，...

行人地獄！北市半小時連兩起行人被撞 肇事車雙雙肇逃

台北市文山區辛亥路17日晚上，半小時內連續發生兩起行人遭撞事故，誇張的是，2輛肇事車輛都肇事逃逸，且行人都好端端的走在斑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦