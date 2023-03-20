網路遇正妹相約嘿咻 男子險被騙5萬元

章姓男子在通訊軟體認識正妹女網友，他見女網友照片面容姣好，一時難忍慾火，以2000元為代價約定援交，對方表示見面需購買遊戲點數5萬元當保證金，章正在猶豫恰巧經過台南市警二分局博愛派出所，昨晚8點多進入向員警詢問，員警告知此乃詐騙一貫手法，成功保住他5萬元。

26歲章姓男子在通訊軟體上結識一名女網友，昨晚間8點多相約2000元代價援交，該女網友在LINE向章男表示，由於最近風聲較緊，對於第一次邀約援交不直接收現金，因擔心警察過來釣魚，希望章男去超商購買2000元遊戲點數做為訂金，見面滿意之後可直接去她的套房辦事，章看到對方照片是個正妹美女，依女網友LINE指示，準備購買遊戲點數2000元。

不料，對方後來又表示「見面要先購買點數5萬元做為保證金」，章男猶豫之時剛好路過警二分局博愛派出所，一進入詢問馬上為員警王品淞所攔阻，經員警耐心解說網路援交詐騙案例，勸說章打消念頭，成功阻止這起假援交真詐騙案。